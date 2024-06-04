Bonservis konusunda ise Avrupa Şampiyonası'na gidenler için şampiyonanın bitmesi beklenecek. Gitmeyenlerde de maksimum kar elde edilebilmek adına tüm şartlar zorlanacak.
Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcunun süre bulamaması üzerine gönderilmesi planlanıyor. Yerine de yine bir kanat oyuncusu alınacak.
A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Jaden Philogene'yi gözüne kestirdi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde oyuncunun transfer için temasları sıklaştırması bekleniyor.
Bu sezon Hull City formasıyla 33 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
Sol kanat mevkiinin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen Jaden Philogene'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.
1.81 boyundaki İngiliz kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 15 milyon euro. İngiltere U21 takımıyla da 4 maça çıkan Philogene, 3 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.