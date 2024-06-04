Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişi sonrası oluşan havanın şampiyonluğa ulaşması için hareketli günler başladı. Sarı lacivertliler Portekizli teknik direktörün mücadele vereceği kadroyu oluşturmak üzere kolları sıvadı. İstenen oyuncuların alınması konusunda temaslar yoğunlaştı. Çok sayıda ismin ayrılacağı Kanarya'da yıldız isimler Kadıköy'e gelecek. Ayrıca potansiyeli yüksek ve bonservis konusunda da kar elde edilebilecek futbolculara da gidilecek. Onlardan biri için girişimler başlıyor. işte detaylar...