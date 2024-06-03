Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de

La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, PSG ile sona eren kontratını uzatmayan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız yıldız önümüzdeki sezondan itibaren İspanyol devinde forma giyecek.
La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, PSG ile sona eren kontratını uzatmayan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız yıldız önümüzdeki sezondan itibaren İspanyol devinde forma giyecek.
2018-2019 sezonunda 180 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe Fransız kulübü ile 7 Fransa ligi, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.
Yıldız futbolcu 48 karşılaşmada 44 kez rakip fileleri havalandırıp 10 da asist üretti.
Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.