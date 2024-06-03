Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de

La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid , PSG ile sona eren kontratını uzatmayan Kylian Mbappe 'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız yıldız önümüzdeki sezondan itibaren İspanyol devinde forma giyecek.

2018-2019 sezonunda 180 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe Fransız kulübü ile 7 Fransa ligi, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.