Iğdır FK 1. Lig’de!

Bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig'de play-off finaline yükselen 1461 Trabzon ile Iğdır FK , Sivas'ta karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip rakibini 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Iğdır FK rakibini biçok kez zorladı ancak golü atmayı başaramadı. 47'de ise Taha Can Velioğlı kendi filelerini havalandırarak yeşil beyazlıları öne geçiren isim oldu. Bordo mavililerde ise Tunahan Ergül 45+2'de kırmızı kart gördü.