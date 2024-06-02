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Iğdır FK 1. Lig'de!

TFF 2. Lig play-off maçında 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Iğdır FK, adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. Yeşil beyazlı takım tarihinde ilk defa bu ligde mücadele etme hakkı kazandı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 22:08 Güncelleme 02 Haziran 2024, 22:22
Iğdır FK 1. Lig’de!

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Bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig'de play-off finaline yükselen 1461 Trabzon ile Iğdır FK, Sivas'ta karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip rakibini 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu.

Iğdır FK 1. Lig'e yükseldi!

KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Iğdır FK rakibini biçok kez zorladı ancak golü atmayı başaramadı. 47'de ise Taha Can Velioğlı kendi filelerini havalandırarak yeşil beyazlıları öne geçiren isim oldu. Bordo mavililerde ise Tunahan Ergül 45+2'de kırmızı kart gördü.

IĞDIR FK: Furkan, Hasan, Mehmet, Mert, Enes, Enes, Mesut, Berkan, Belkir, Eyüp, Halil İbrahim

1461 TRABZON: Ömer, Buğrahan, Taha Can, Erkam, Abdurrahman, Tunahan, İlhan, Hakan, Ali Han, Atabey

GOL | 1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK
GOL | 1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FKGOL | 1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK
GOL | 1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK

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