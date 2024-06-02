Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Sizi anlıyoruz Bayan Bellingham. Bu gece Kadıköy'de de tüm Fenerbahçe taraftarı aynı duyguları hissedecek" ifadeleri kullanıldı.

Güncel değeri 180 milyon euro olan İngiliz yıldız ile ilgili atılan bu tweet milyonlarca gösterim ve etkileşim elde etti.