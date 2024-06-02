Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi'nde de yine gündemlerin başında Portekizli antrenör geliyordu.
Real Madrid'in Borussisa Dortmund'u Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 yenerek 15'inci kez mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yine Mourinho adından söz ettirdi.
Jude Bellingham'ın yanına gelerek annesinin fotoğraf çektirmek isteği olduğunu söylediği Mourinho, bu talebi geri çevirmedi. Fotoğrafı da yıldız futbolcu çekti.
TNT Sports'ta yorumculuk yapan Jose Mourinho, yayın sırasında konuk olan Bellingham'a, "Eğer seneye Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol!" ifadelerini kullandı.
Bu anların ardından Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu mesajı binlerce beğeni aldı.