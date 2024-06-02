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Fenerbahçe'den Jude Bellingham'a Kadıköy mesajı!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi finali dün akşam oynandı. Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yendiği karşılaşma kadar adından en çok söz ettiren isimlerin başında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho geliyordu. Portekizli çalıştırıcı, İspanyol devinin yıldızı Jude Bellingham'a söyledikleriyle olay haline gelmişti. Sarı lacivertliler de yıldıza yönelik bir mesaj paylaştı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 15:31 Güncelleme 02 Haziran 2024, 15:31
Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek seçim öncesi Jose Mourinho rüzgarı esiyor. Portekizli çalıştırıcı bugün İstanbul'a ayak bastı. Özel uçakla geldiği Sabih Gökçen Havalimanı'ndan helikopterle ayrılarak Taksim'deki otele geçiş yaptı.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

2+1 yıllık anlaşma yapılan dünyaca ünlü teknik diretkör, bu akşam saatlerinde Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftar önünde sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Kariyerinde birçok kupa bulunan, defalarca Avrupa'nın zirvesine oynayan ve çok sayıda lig şampiyonluğu kazanan Mourinho, kendine has kişiliği ile de futbol literatürüne altın harflerle geçmeyi başardı.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi'nde de yine gündemlerin başında Portekizli antrenör geliyordu.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Real Madrid'in Borussisa Dortmund'u Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 yenerek 15'inci kez mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yine Mourinho adından söz ettirdi.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Jude Bellingham'ın yanına gelerek annesinin fotoğraf çektirmek isteği olduğunu söylediği Mourinho, bu talebi geri çevirmedi. Fotoğrafı da yıldız futbolcu çekti.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

TNT Sports'ta yorumculuk yapan Jose Mourinho, yayın sırasında konuk olan Bellingham'a, "Eğer seneye Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Bu anların ardından Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu mesajı binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Sizi anlıyoruz Bayan Bellingham. Bu gece Kadıköy'de de tüm Fenerbahçe taraftarı aynı duyguları hissedecek" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

Güncel değeri 180 milyon euro olan İngiliz yıldız ile ilgili atılan bu tweet milyonlarca gösterim ve etkileşim elde etti.

Fenerbahçe’den Jude Bellingham’a Kadıköy mesajı!

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