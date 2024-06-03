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Real Madrid'in kaptanı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Mourınho'nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...

Sportif direktör Mario Branco’nun Nacho Fernandez’in menajeriyle temas sağladığı ortaya çıktı. İspanyol basınına göre 34 yaşındaki yıldız kariyerinde yeni bir adım atma kararı aldı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...

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Mourınho'nun gelişi sonrası transferde çok üst düzey isimleri gündemine alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Sarı- Lacivertliler'in Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez ile ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoperin İspanyol deviyle sözleşmesi sona erdi.

MOURINHO DEVREYE GİRECEK
Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.

Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.

Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi. Bu sezon 45 resmi maçta görev yapan Nacho özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

KARAR TURNUVA SONRASINDA
Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kesin kararını turnuva sonrasında vereceği gelen bilgiler arasında.

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