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ÖZEL | Sakatlığını Takvim'e açıklamıştı! Çağlar Söyüncü milli takımdan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı son maç olan İstanbulspor karşılaşması sonrası sakatlığını, takvim.com.tr'ye açıklayan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı. İşte Çağlar'ın o görüntüsü...

GörkemAğgündüz GörkemAğgündüz takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:49 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:07
ÖZEL | Sakatlığını Takvim’e açıklamıştı! Çağlar Söyüncü milli takımdan çıkarıldı

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı son maç olan İstanbulspor karşılaşması sonrası takvim.com.tr'ye sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

SAKATLIĞINI TAKVİM'E AÇIKLADI!

Çağlar Söyüncü İstanbulspor maçı sonrası editörümüz Görkem Ağgündüz'e yaptığı açıklamada; "Arka adale gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü sakatlığını takvim.com.tr'ye açıklamıştı!

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