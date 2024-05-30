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Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle! TRT Spor ccanlı izle ekranı ile Sakaryaspor-Bodrumspor play-off final maçı kesintisiz HD izle! Süper Lig'e yükselecek..

Sakaryaspor ile Bodrumspor arasındaki kritik play-off final maçı, yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olacak ve yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmeyi hedeflerken Bodrumspor da galibiyet için sahaya çıkacak. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Sakaryaspor, doğrudan finalde yer alırken Bodrumspor ise Boluspor ve Çorum FK'yı eleyerek finale yükseldi. İşte Sakaryaspor - Bodrumspor canlı yayını...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:40 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 18:40
Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle! TRT Spor ccanlı izle ekranı ile Sakaryaspor-Bodrumspor play-off final maçı kesintisiz HD izle! Süper Lig’e yükselecek..

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Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Sakaryaspor - Bodrumspor play-off final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Sakaryaspor'un Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği bu önemli mücadelede Bodrumspor da iddialı bir şekilde sahaya çıkacak.


SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Play-off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyen Bodrumspor, Sakaryaspor'un rakibi oldu. Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Play-off finali TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Akpınar, Del Valle, Ndlovu

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

SAKARYASPOR'DA SÜPER LİG HASRETİ

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

ÇOŞKUN DEMİRBAKAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Ligde 33. haftanın ardından teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Sakaryaspor'da Coşkun Demirbakan, Tuncay Şanlı'nın yerine göreve geldi. Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor, son haftada Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finaline yükseldi.

Demirbakan, daha önce 2008-2009'da Diyabakırspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 1999-2000'de Diyarbakırspor, 2000-2001'de de Sakaryaspor'un başında play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Sakaryaspor'u teknik direktör olarak daha önce iki kez Necdet Niş, birer defa da İlyas Tüfekçi, Şaban Yıldırım ve Nejat Biyediç, Süper Lig'e taşıdı.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.

BODRUM FK BU SEZON RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi. Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.

SAKARYASPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Sakaryaspor bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 50 kez sarsarken kalesinde 35 gol gördü. Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında kazanarak Süper Lig'e yükselmek istiyor. Sakaryaspor - Bodrumspor finali tek maç üzerinden oynanacak.

BODRUMSPOR SON DURUM

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ya 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

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