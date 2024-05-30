Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle! TRT Spor ccanlı izle ekranı ile Sakaryaspor-Bodrumspor play-off final maçı kesintisiz HD izle! Süper Lig’e yükselecek..

Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Sakaryaspor - Bodrumspor play-off final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Sakaryaspor'un Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği bu önemli mücadelede Bodrumspor da iddialı bir şekilde sahaya çıkacak.
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Play-off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyen Bodrumspor, Sakaryaspor'un rakibi oldu. Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Play-off finali TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Akpınar, Del Valle, Ndlovu
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar