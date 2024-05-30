Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Süper Lig'de tarihe geçen bir sezon geride kaldı. Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 99 puanla ikincilikle yetindi. İki kulüp bir an önce gelecek senenin hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de tarihe geçen bir sezon geride kaldı. Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 99 puanla ikincilikle yetindi. İki kulüp bir an önce gelecek senenin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray seçimini yaptığı ve Dursun Özbek'in başkanlıkta oturmasından dolayı daha hızlı hareket etme imkanına sahip Okam Buruk da görevde kalıyor. Bütünlük bozulmaması sarı kırmızılılara artı yazdı.
Ancak Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör değişebilir. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki rekabetten hangi tarafın galibiyetle ayrılacağı henüz bilinmiyor.
Yeni bir düzen kurulana kadar da transfer çalışmalarının hangi isim üzerinden ilerleyeceği henüz net olarak bilinmiyor.
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla temaslarına devam ediyor. O isimlerden biri de Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli futbolcu geleceğine dair açıklaamlarda bulundu.
Ancak kullandığı sözler iki ezeli rakibi çok da sevindirecek gibi gözükmüyor.
Zira 30 yaşındaki futbolcu 16 gol atıp 10 da asist yaptığı sezonun ardından ayrılık mesajı verdi ancak Türkiye'ye değil.
İŞTE DYBALA'NIN SÖZLERİ:
"Neredeyse 12 yıldır İtalya'da oynuyorum ve burada harika vakit geçiriyorum.
Kendimi İtalya'dan uzakta görmek benim için zor çünkü burada büyüdüm.
Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.