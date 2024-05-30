Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Yeni bir düzen kurulana kadar da transfer çalışmalarının hangi isim üzerinden ilerleyeceği henüz net olarak bilinmiyor.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla temaslarına devam ediyor. O isimlerden biri de Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli futbolcu geleceğine dair açıklaamlarda bulundu.

Ancak kullandığı sözler iki ezeli rakibi çok da sevindirecek gibi gözükmüyor.

Zira 30 yaşındaki futbolcu 16 gol atıp 10 da asist yaptığı sezonun ardından ayrılık mesajı verdi ancak Türkiye'ye değil.