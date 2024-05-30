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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Paulo Dybala'dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu sezon geride kalırken iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya geldi. Aynı oyuncu üzerinde çalışmalarını yürten dev kulüplerin istediği isim Paulo Dybala'ydı. Arjantinli yıldız geleceğine dair açıklamalarda bulundu ancak beklenen ifadeleri kullanmadı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 17:42 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:49
Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

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Süper Lig'de tarihe geçen bir sezon geride kaldı. Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 99 puanla ikincilikle yetindi. İki kulüp bir an önce gelecek senenin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Galatasaray seçimini yaptığı ve Dursun Özbek'in başkanlıkta oturmasından dolayı daha hızlı hareket etme imkanına sahip Okam Buruk da görevde kalıyor. Bütünlük bozulmaması sarı kırmızılılara artı yazdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Ancak Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör değişebilir. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki rekabetten hangi tarafın galibiyetle ayrılacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Yeni bir düzen kurulana kadar da transfer çalışmalarının hangi isim üzerinden ilerleyeceği henüz net olarak bilinmiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla temaslarına devam ediyor. O isimlerden biri de Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli futbolcu geleceğine dair açıklaamlarda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Ancak kullandığı sözler iki ezeli rakibi çok da sevindirecek gibi gözükmüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Zira 30 yaşındaki futbolcu 16 gol atıp 10 da asist yaptığı sezonun ardından ayrılık mesajı verdi ancak Türkiye'ye değil.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

İŞTE DYBALA'NIN SÖZLERİ:
"Neredeyse 12 yıldır İtalya'da oynuyorum ve burada harika vakit geçiriyorum.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Kendimi İtalya'dan uzakta görmek benim için zor çünkü burada büyüdüm.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Paulo Dybala’dan kötü haber! Yeni adresini açıkladı

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