Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Öncelikli olarak takımdan ayrılması beklenen oyuncuların haricinde gelecek sezon kadroda yer alması planlanmayan veya satılacak oyuncular belirlenecek.
Kontenjan ve maddi olarak rahata eriştikten sonra da yeni futbolcular için operasyın başlatılacak. Gözler özellikle bonservisi bulunmayan veya 1 yıllık kontratı kalan futbolculara çevrildi.
Son günlerde çıkan haberlere göre defans ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde kariyerli oyuncular yer alıyor. Özellikle Casemiro, Raphael Varanve ve İlkay Gündoğan büyük heyecan yarattı.
Ancak bununla kalmak istemeyen Galatasaray'da transfer harekatı devam edecek. Hem de yine bir Premier Lig yıldızıyla.
Bu sezon özellikle sağ kanattan istediği verimi alamayan Okan Buruk neşteri vurmaya hazırlanıyor.