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Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk'tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig'in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Şampiyon Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, kadrosunu ivedilikle yenileyerek güçlendirmek ve rakiplerinin çok daha önüne geçerek farkı açmak amacında. Teknik Direktör Okan Buruk da rekorlarla geçen senenin ardından işi sıkı tutarak hem kendi adına üst üste 3 hem de kulüp tarihinde toplamda 25'inci şampiyonluğa ulaşmak amacında. Deneyimli çalıştırıcı ilk hamlesini yapmak üzere yönetime bir dünya yıldızının adını verdi. Ayrıca sürpriz de var. Detaylar haberimizde. (Son dakika GS spor haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:18
Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

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Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar elde ettiği başarıyla birlikte beşinci yıldızına da çok yaklaştı. Ancak yönetim ve teknik heyet işi sıcak tutarak şimdiden hazırlıklara başladı.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kadroyu geride kalan sezonda da imkanlar doğrultusunda güçlendiren Cimbom'da bu kez çok daha üst düzey bir oyuncu grubu ile devam edilme planı var.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Başkan Dursun Özbek ve ekibi Okan Buruk ve yardımcılarından gelen rapor doğrultusunda hareket edecek ve listede çok sayıda yıldız isim bulunuyor.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Öncelikli olarak takımdan ayrılması beklenen oyuncuların haricinde gelecek sezon kadroda yer alması planlanmayan veya satılacak oyuncular belirlenecek.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Kontenjan ve maddi olarak rahata eriştikten sonra da yeni futbolcular için operasyın başlatılacak. Gözler özellikle bonservisi bulunmayan veya 1 yıllık kontratı kalan futbolculara çevrildi.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Son günlerde çıkan haberlere göre defans ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde kariyerli oyuncular yer alıyor. Özellikle Casemiro, Raphael Varanve ve İlkay Gündoğan büyük heyecan yarattı.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Ancak bununla kalmak istemeyen Galatasaray'da transfer harekatı devam edecek. Hem de yine bir Premier Lig yıldızıyla.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Bu sezon özellikle sağ kanattan istediği verimi alamayan Okan Buruk neşteri vurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Tete'nin bir türlü istenen seviyeye gelememesi üzerine yeni bir arayışa geçen Buruk, yerli kontenjanı için de adayını belirledi. Bir taşla iki kuş vurmak üzere raporunu yönetime verdi.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Okan Buruk'un listesinde yer alan oyuncular bu sezon verdikleri skor katkılarıyla ön plana çıktı.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Premier Lig'den getirilmek istenen yıldız 16, Süper Lig'deki aday ise 21 kez tabelayı değiştiren hamleyi yaptı.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

La Liga'da geride kalan sezonda Manchester United'dan kiralanan ve Getafe formasını giyen Mason Greenwood Galatasaray'a imza atabilir.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

İspanyol temsilcisinin formasını giydiği karşılaşmalarda 10 gol atıp 6 kez de asist yapan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için Cimbom devreye girdi.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Daha önce Zaha'nın da oynadığı İngiliz devinden opsiyonlu şekilde kiralanmak istenen Greenwood için Okan Buruk ile yapılacak sözleşme sonrasında görüşmeler resmi boyuta taşınacak.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Okan Buruk'un istediği Süper Lig yıldızı ise Oğuz Aydın. Alanyaspor'da bu sezon kendisini aşan ve milli takıma kadar yükselen sağ kanat oyuncusu için de Akdeniz ekibiyle görüşülecek.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Bonservisi için en az 7-8 milyon euro talep edilen genç futbolcuya özellikle Farioli nedeniyle Ajax'ın da talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Akdeniz ekibinde 13 gol atıp 8 de asist yapan Oğuz için nabız yoklanacak. İndirim yapılması halinde görüşmeler resmen başlayacak.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

AZ Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Oğuz Aydın Bucaspor alt yapısına transfer oldu. Karacabey Belediyespor'da da forma giydikten sonra 238 bin euroya Antalya'nın yolunu tuttu.

Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

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