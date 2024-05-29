Galatasaray Transfer Haberi | Okan Buruk’tan sağ kanat operasyonu! Premier Lig’in yıldızı imza atabilir... Sürpriz de var

Daha önce Zaha'nın da oynadığı İngiliz devinden opsiyonlu şekilde kiralanmak istenen Greenwood için Okan Buruk ile yapılacak sözleşme sonrasında görüşmeler resmi boyuta taşınacak.

Okan Buruk'un istediği Süper Lig yıldızı ise Oğuz Aydın. Alanyaspor'da bu sezon kendisini aşan ve milli takıma kadar yükselen sağ kanat oyuncusu için de Akdeniz ekibiyle görüşülecek.

Bonservisi için en az 7-8 milyon euro talep edilen genç futbolcuya özellikle Farioli nedeniyle Ajax'ın da talip olduğu öğrenildi.

Akdeniz ekibinde 13 gol atıp 8 de asist yapan Oğuz için nabız yoklanacak. İndirim yapılması halinde görüşmeler resmen başlayacak.

AZ Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Oğuz Aydın Bucaspor alt yapısına transfer oldu. Karacabey Belediyespor'da da forma giydikten sonra 238 bin euroya Antalya'nın yolunu tuttu.