Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen Arda Güler, Fenerbahçe alt yapısına transfer olduktan sonra bambaşka bir noktaya ulaştı. Sarı lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda adını duyurmayı başaran genç yıldız, geride kalan sezon başında Real Madrid'in yolunu tuttu.
La Liga devi kendisi için 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay gibi devasa bir bütçe ayırarak Fenerbahçe'yi ikna etmeyi başardı.
İlk etapta forma şansı bulamasa da Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e güveni tamdı. Sakatlığının da etkisiyle oynayamadı.