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Real Madrid'in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler gündemden düşmüyor. Başarılı futbolcu son olarak A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alarak kendisini turnuvada gösterme fırsatı buldu. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'ni kazamaya çok yakın olduğu günlerde de bir ödüle layık görüldü. Hatta ödülün tarihi de belli oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 19:59 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 19:59
Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

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Gençlerbirliği alt yapısından yetişen Arda Güler, Fenerbahçe alt yapısına transfer olduktan sonra bambaşka bir noktaya ulaştı. Sarı lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda adını duyurmayı başaran genç yıldız, geride kalan sezon başında Real Madrid'in yolunu tuttu.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

La Liga devi kendisi için 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay gibi devasa bir bütçe ayırarak Fenerbahçe'yi ikna etmeyi başardı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

İlk etapta forma şansı bulamasa da Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e güveni tamdı. Sakatlığının da etkisiyle oynayamadı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Ancak her süre bulduğunda iyi işler yapmaya başlayan yıldız oyuncu, herkesi büyüledi.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

12 karşılaşmada takımının formasını terletse de sadece 440 dakika sahada kalabildi. Bu zaman dilimi bile dünyayı sallamaya yetti.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

La Liga'da 373 dakikada 6 kez rakio fileleri sarsan Arda çok önemli bir başarıya da ulaştı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Şampiyonluğu kazanan Real Madrid'e verdiği katkı herkesin diline dolandı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Geleceğin yıldızları arasında gösterillen 19 yaşındaki futbolcu ayrıca İspanya Süper Kupası da kaldırdı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Cumartesi akşamı ise Şampiyonlar Ligi kazanabilmek adına Dortmund'un karşısına çıkacak.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Real Madrid son dönemde genç isimlere harcadığı bonservislerle dikkat çekiyor.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

O isimlerden biri de Arda Güler. Milli futbolcumuzun yanı sıra Vinicius Jr., Rodrygo, Jude Bellingham ve gelecek sezon takıma katılacak Endrick gibi oyuncular da İspanyol devinin kadrosunda.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Diğer yandan Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. 10 numara pozisyonunda forma giyen maestronun ödül alacağı açıklandı.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Yapay zekaya göre Arda Güler Ballon d'Or ödülünün sahibi olacak.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

Peki ne zaman? İşte senelere göre kaznan futbolcular...

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2024 Jude Bellingham

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2025 Kylian Mbappe

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2026 Lionel Messi

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2027 Phil Foden

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2028 Gavi

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2029 Erling Haaland

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2030 Vinicius jr.

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2031 Evan Ferguson

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2032 Florian Wirtz

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2033 Jamal Musiala

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

20234 Kylian Mbappe

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2035 Evan Ferguson

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2036 Lamine Yamal

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2037 Lamine Yamal

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

2038 Arda Güler

Real Madrid’in yıdızı Arda Güler o ödüle layık görüldü! Tarihi de belli oldu

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