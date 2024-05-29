Filenin Sultanları Almanya’yı dize getirdi!

İlk haftası Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nde sıra Amerika'ya geldi. İkinci hafta mücadeleleri kapsamında ilk maçına çıkan Filenin Sultanları Almanya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz parkeden galibiyetle ayrılarak ülkemize bir sevinç daha yaşatttı. Kırmızı beyazlılar rakibini 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.
GERİDEN GELİP KAZANDIK
Millilerimiz ilk seti Almanya'ya karşı 25-20 kaybetti. Rakibine karşı savruk bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları önce durumu aynı skorla eşitledi ardından da rakibine 25-9'luk gibi bir ezici üstünlük sağlayarak öne geçti. Son seti de 26-24 önde kapatarak karşılaşmadan 3-1 galip ayıldı.
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
Millilerimizin sporcu kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz