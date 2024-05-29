Filenin Sultanları Almanya’yı dize getirdi!

İlk haftası Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nde sıra Amerika'ya geldi. İkinci hafta mücadeleleri kapsamında ilk maçına çıkan Filenin Sultanları Almanya ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz parkeden galibiyetle ayrılarak ülkemize bir sevinç daha yaşatttı. Kırmızı beyazlılar rakibini 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.

GERİDEN GELİP KAZANDIK

Millilerimiz ilk seti Almanya'ya karşı 25-20 kaybetti. Rakibine karşı savruk bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları önce durumu aynı skorla eşitledi ardından da rakibine 25-9'luk gibi bir ezici üstünlük sağlayarak öne geçti. Son seti de 26-24 önde kapatarak karşılaşmadan 3-1 galip ayıldı.