Transfer Haberleri | Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin yakasını bırakmıyorlar! Açıklamalarına rağmen yeni bir talip daha çıktı

İmza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelen ve adeta kulübün DNA'larını içine işleyen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada; "Ben Galatasaray için çok fazla parayı reddettim. Camia için, taraftar için, yönetim için, hocam için, Galatasaray için... Seneye de burada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.