Transfer Haberleri | Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin yakasını bırakmıyorlar! Açıklamalarına rağmen yeni bir talip daha çıktı

İmza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelen ve adeta kulübün DNA'larını içine işleyen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada; "Ben Galatasaray için çok fazla parayı reddettim. Camia için, taraftar için, yönetim için, hocam için, Galatasaray için... Seneye de burada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Icardi Galatasaray'da simge haline gelmeyi de başardı. Hem kariyerindeki büyük sıçrama hem saha dışındaki davranışları hem de kulübü sahiplenici konuşmaları ve özellikle de Fenerbahçe'ye yaptığı göndermelerle gündemden düşmedi.
Beni Sev şarkısıyla çıktığı podyumda gol krallığındaki rakibi Dzeko'yu da tiye alan deneyimli oyuncu sonrasında ise Fenerbahçe'ye yönelik olarak 'Fener ağlama' tezahüratında bulunmuştu.