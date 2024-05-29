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Transfer Haberleri | Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin yakasını bırakmıyorlar! Açıklamalarına rağmen yeni bir talip daha çıktı

Geçen sezon geldiği Galatasaray’da 22 gol atarak şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi, bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı. Zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da fileleri defalarca havalandıran tangocu yıldız, krallık sevinci yaşayıp ikinci kez takımının mutu sona ulaşmasında katkıda bulundu. Lig baz alındığında toplamda 47 gole ulaşan Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar açıklamalarında sarı kırmızılılara para için gelmediğini söylese de kendisini isteyen bir takım daha var.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:02 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:42
Transfer Haberleri | Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin yakasını bırakmıyorlar! Açıklamalarına rağmen yeni bir talip daha çıktı

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İmza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi haline gelen ve adeta kulübün DNA'larını içine işleyen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada; "Ben Galatasaray için çok fazla parayı reddettim. Camia için, taraftar için, yönetim için, hocam için, Galatasaray için... Seneye de burada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Icardi Galatasaray'da simge haline gelmeyi de başardı. Hem kariyerindeki büyük sıçrama hem saha dışındaki davranışları hem de kulübü sahiplenici konuşmaları ve özellikle de Fenerbahçe'ye yaptığı göndermelerle gündemden düşmedi.

Beni Sev şarkısıyla çıktığı podyumda gol krallığındaki rakibi Dzeko'yu da tiye alan deneyimli oyuncu sonrasında ise Fenerbahçe'ye yönelik olarak 'Fener ağlama' tezahüratında bulunmuştu.

Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözüne gönderme yapan Mauro Icardi "iyi geceler" hareketi yaptığı ve üzerinde Ali Koç formasının olduğu bir fotoğrafını paylaşıp şunları söyledi: "Ali Koç: "Her gece yatarken bizi düşün" Dün gece seni düşünüyordum. Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmiştim."

Icardi dün de sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ''Bizim gibi olmaya çalışın. Taklit işini iyi yapıyorsunuz.'' yazarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Geçen yaz da kendisiyle ilgilenen birçok takımın yüksek yıllık ücretli önerilerini geri çeviren Arjantinli golcü sezona damga vurmayı başardı.

2 sezondur Galatasaray'ı taşımayı başaran ve artık milli takımda olması yönünde beklentilerin de arttığı Icardi için daha önce forma giydiği İtalya'dan talip var.

Corriere dello Sport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Icardi ile ilgileniyor.

21 yıl aradan sonra İtalya Serie A'ya dönmenin coşkusunu yaşayan Como, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurmanın hedefinde.

Mauro Icardi'nin transferini "Büyük bir rüya" olarak gören Como'nun yıldız golcü için nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

5. yıldız için mücadele edeceğiz. Galatasaray zaten çok büyük. Galatasaray'ı daha da büyük yapacağız." demişti.

Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Mauro Icardi bu sezon tüm kulvarlarda toplam 47 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik katkı verdi.



Ayrıca Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara da burada oldukça mutlu. Güzel yıldız özellikle sağlık problemleri yaşadığı dönemde kendisinden ilgiyi eksik etmeyen yönetime ve kulübe her defasında minnettarlığını gösteriyor.

Golcü futbolcunun da İstanbul'dan ayrılmasını en azından şu anlık istemiyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde tekrar mücadele etmek çifti çok heyecanlandırıyor.

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