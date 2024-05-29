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UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos! Fener'i eleyip kupaya uzandılar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki üç numaralı turnuvasında mutlu sona ulaşan takım Olympiakos oldu. Normal süresi 0-0 biten ve ardından uzatmalara giden karşılaşmaya kırmızı beyazlılar Ayoub El Kaabi'nin golü ile 1-0 kazandı. Kalan dakikalardan ses çıkmayınca Yunan ekibi rakibine üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 21:20 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 01:15
UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos! Fener’i eleyip kupaya uzandılar

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Fenerbahçe'yi eleyip ardından Aston Villa'yı saf dışı bırakan Yunan ekibi finalde ise Fiorentina'yı Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El Kaabi'nin golü ile uzatma dakikalarının bitmine kısa bir süre kala yenmeyi başardı. Atina'da büyük sevinç yaşanırken mor beyazlılar ise adeta yıkıldı.

OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI İLK 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti

Sarı kartlar: Daniel Podence, Stevan Jovetic, Alexandros Paschalakis (Olympiakos), Lucas Martinez, Christian Kouame, Cristiano Biraghi (Fiorentina)

FİORENTİNA YİNE KAYBETTİ!

Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina, üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Konferans Ligi finali kaybetti. Geçen sezon West Ham United önünde galip gelemeyen İtalyan temsilcisi bu gece de Olympiakos'a mağlup oldu.

OLYMPIAKOS'UN FİNAL YOLCULUĞU

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos, grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne katıldı. Yunan ekibi sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak. Bir Yunan takımının ise Avrupa kupalarındaki ikinci finali olacak. Kupa için finale çıkan ilk Yunanistan temsilcisi olan Panathinaikos, 1971'de Wembley'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu.

FIORENTINA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı. İtalyan ekibi, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü kupanın dışına iterek adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Fiorentina, Avrupa kupalarında altıncı kez bir final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mor menekşeler, bu karşılaşmalardaki tek zaferini 1960-61 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Rangers karşısında elde etti.

Fiorentina 1956-57 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali, 1961-62 sezonunda Kupa Galipleri Kupası finali, 1989-90 sezonunda UEFA Kupası finali ve geçtiğimiz sezon yine Konferans Ligi finalinde boy göstermişti.

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