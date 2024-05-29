UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos! Fener’i eleyip kupaya uzandılar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Fenerbahçe'yi eleyip ardından Aston Villa'yı saf dışı bırakan Yunan ekibi finalde ise Fiorentina'yı Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El Kaabi'nin golü ile uzatma dakikalarının bitmine kısa bir süre kala yenmeyi başardı. Atina'da büyük sevinç yaşanırken mor beyazlılar ise adeta yıkıldı.