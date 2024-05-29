UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos! Fener’i eleyip kupaya uzandılar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Fenerbahçe'yi eleyip ardından Aston Villa'yı saf dışı bırakan Yunan ekibi finalde ise Fiorentina'yı Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El Kaabi'nin golü ile uzatma dakikalarının bitmine kısa bir süre kala yenmeyi başardı. Atina'da büyük sevinç yaşanırken mor beyazlılar ise adeta yıkıldı.
OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI İLK 11'LERİ
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti
Sarı kartlar: Daniel Podence, Stevan Jovetic, Alexandros Paschalakis (Olympiakos), Lucas Martinez, Christian Kouame, Cristiano Biraghi (Fiorentina)
FİORENTİNA YİNE KAYBETTİ!
Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina, üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Konferans Ligi finali kaybetti. Geçen sezon West Ham United önünde galip gelemeyen İtalyan temsilcisi bu gece de Olympiakos'a mağlup oldu.