Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus’un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal , Jorge Jesus 'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.





Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.