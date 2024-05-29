Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı

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Tarihe geçen sezonda tarihi bir performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray vakit geçirmeden yeni sezonun planlaması için resmen kolları sıvadı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmak için az ama kaliteli takviyelerle kadrosunu güçlendirecek.

MALİYETLERİ YÜKSEK

Yönetim performansları hayal kırıklığı yaratan kiralık futbolcular Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius'la yollarını ayıracak. 1 yıl sözleşmesi kalan Sergio Oliveira ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedilmeye çalışılacak. Galatasaray yönetimi yüksek maliyetleri olan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Tete, Zaha ve Ziyech'e teklif gelirse değerlendirmeye alacak. Avrupa hedefleri bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson için de tatmin edici rakamlar masaya konursa ayrılık gündeme gelecek.