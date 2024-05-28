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Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Yeter artık

Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan drama çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hamilton, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici" ifalderini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 23:52 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:57
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık

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Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına çok sert tepki gösterdi.



YETER ARTIK

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.



Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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