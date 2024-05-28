İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede

UNICEF: 600 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA

UNICEF'e göre İsrail'in Refah'taki askeri saldırısı, yerinden edilmiş 600.000 çocuğun hayatını riske attı; bunların çoğu yetersiz besleniyor veya engelli durumda.

UNICEF'in özel bağış toplama ve ortaklıklar direktörü Carla Haddad Mardini, X hesabından yaptığı paylaşımda "Refah bir çocuklar şehridir. Gazze'deki çocukların daha fazla acı çekmemesi için artık ateşkese ihtiyacı var." İfadelerini kullandı.

İSRAİL YİNE ÇADIR KENTİ VURDU

İsrail ordusunun, salı günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.