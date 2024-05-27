Süper Lig GOL ve ASİST KRALI ortaya çıktı! SÜPER LİG gol kralı kim oldu? Fenerbahçe, Galatasaray...

ASİST KRALI MERTENS

Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Konyaspor karşısında Berkan Kutlu'ya yaptığı asistle sezonu 16 asistle tamamlayarak 'asist kralı' unvanını aldı. Bu başarılarla Galatasaray, sezonu hem gol kralı hem de asist kralı çıkararak tamamlamış oldu.