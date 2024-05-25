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Transferde ilk çalım Galatasaray'dan! Fenerbahçe'nin istediği yıldız İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile yine karşı karşıya geldi. Aslan, ezeli rakibinin uzun süredir istediği yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 11:22 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 11:22
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray, sezonu Konyaspor deplasmanıyla bitirecek. Sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi. Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Galatasaray taraftarı, deplasman tribünü için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketti.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Şimdiden görüşmelerine başlayan yönetim, orta saha bölgesi için yıldız bir ismi listesine aldı.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

NDIDI BOMBASI!

Bu sezon Championship'i şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Leicester City'nin yıldız oyuncusu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

İSTANBUL'A GELDİ!

Son aylarda Süper Lig devleri ile adı anılan Nijeryalı oyuncu, İstanbul'a geldi.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

YUNUS AKGÜN İLE BİRLİKTE GELDİLER!

Galatasaray'ın Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, takıma geri dönmüştü. Milli oyuncu, yanında sürpriz bir ismi de getirdi.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

NDIDI ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞTÜ!

Wilfried Ndidi, Yunus Akgün ile İstanbul'a geldi ve Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Akşam'da yer alan habere göre; Bu görüşmenin Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Sarı-kırmızılılar, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan başarılı orta sahayı kadrosuna katarak ezeli rakibine de çalım atmış olacak.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

28 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında piyasa değerini 60 milyon euroya kadar çıkartarak kariyerinin en yüksek değerine ulaşmıştı.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasıyla 36 maçta 2355 dakika süre aldı.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist üreterek takımının şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmeyi başardı.

Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

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