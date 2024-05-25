Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tüm odağını Konyaspor maçına çevirdi. Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi.