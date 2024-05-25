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Fenerbahçe'den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo'ya fark atmıştı gollerine Kadıköy'de devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen bir isim ise sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıracak cinsten. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 12:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 12:00
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, Galatasaray galibiyetiyle işi son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

TRANSFERLER YOLDA

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor. Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı. Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

LUKAKU BOMBASI!

Teknik direktör Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, bu sezon Roma'da kiralık oynayan golcüsü Lukaku'yu da kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın Avrupa kulüplerinden beklediği cazip teklifi alamadığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Bu nedenle Lukaku'nun, Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladığını kaydetti.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

O LİSTEDE İKİNCİ SIRADA!

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden olan Belçikalı yıldız, toplamda en çok bonservis ödenen futbolcular listesinde ise ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Listenin üçünsü sırasında yer alan Cristiano Ronaldo için toplamda 247 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, Lukaku için ödenen toplam rakam ise 339 milyon euro.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

Zirvede ise iki transferde toplam 400 milyon euro ödenen Neymar bulunuyor.

Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek

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