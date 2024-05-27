GALATASARAY KUPA TÖRENİ ne zaman? GS kupayı ne zaman kaldıracak? Tarih ve saat açıklaması geldi

Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk kutlamaları Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk kutlamaları Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek.
GS KUPAYI NE ZAMAN KALDIRACAK?
Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük zaferini kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ve futbolseverler, sarı kırmızılıların bu tarihi başarısını coşkuyla kutlamak için bir araya gelecekler.
Galatasaray camiası, bu özel günü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Kutlama programı kapsamında çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu etkinlikte, Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de yer alacak.
Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'deki 24. zaferine ulaşarak taraftarlarını bir kez daha gururlandırdı.