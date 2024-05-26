Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı: 3 puan önde gireceksiniz deseler...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNDE GİRECEKSİNİZ DESELER KABUL EDERDİK"

"Fenerbahçe maçı sonrası yeniden toparlanmak... Bize ligin başında son haftaya 3 puan önde girecekseniz deseler; kabul ederdik."

"DURSUN ÖZBEK'İ TEKRAR TEBRİK EDİYORUM"

"Dün bir seçim vardı. Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu. Başkan Dursun Özbek'i tekrar tebrik ediyorum."