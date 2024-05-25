Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu

Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.
Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.
Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyleNot: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.
ÖZBEK TULUM ÇIKARDI
Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.
Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.
Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.
Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.
EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN ÖZBEK
Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.
2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.
İŞTE SANDIK SONUÇLARI
TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 3343 - SÜHEYL BATUM: 955
SANDIK SONUÇLARI
1. SANDIK
Dursun Özbek: 157
Süheyl Batum: 36
2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70
4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61
5. SANDIK
Dursun Özbek: 147
Süheyl Batum: 61
6. SANDIK
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. SANDIK
Dursun Özbek: 164
Süheyl Batum: 45
8. SANDIK
Dursun Özbek: 166
Süheyl Batum: 42
9. SANDIK
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. SANDIK
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47
11. SANDIK
Dursun Özbek: 158
Sühely Batum: 53
12. SANDIK
Dursun Özbek: 124
Sühely Batum: 35
13. SANDIK
Dursun Özbek: 141
Süheyl Batum: 36
14. SANDIK
Dursun Özbek: 155
Süheyl Batum: 49
15. SANDIK SONUCU
Dursun Özbek: 174
Süheyl Batum: 44
16. SANDIK SONUCU:
Dursun Özbek: 208
Süheyl Batum: 47
17. SANDIK
Dursun Özbek: 197
Süheyl Batum: 48
18. SANDIK
Dursun Özbek: 191
Süheyl Batum: 44
19. SANDIK
Dursun Özbek: 201
Süheyl Batum: 47
20. SANDIK
Dursun Özbek: 199
Süheyl Batum: 53
"YARIN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek bir teşekkür konuşması yaptı. Dursun Özbek şu sözleri dile getirdi:
"Değerli Galasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuz alacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberliği akıldan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak en büyük faktör budur. Onun için ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray"
İKİ YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK
Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.
2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
BAKAN BAK'TAN DURSUN ÖZBEK'E TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
"KAZANAN GALATASARAY OLDU"
Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, sonuçlar açıklanırken kürsüye çıktı. Süheyl Batum kazananın Galatasaray olduğunu dile getirdi ve Dursun Özbek'i tebrik etti.
Süheyl Batum, konuşmasında su ifadelere yer verdi:
"Her zaman olduğu gibi son derece demokratik, şölen havası içerisinde hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta seçimin bu kadar demokratik ve bir şölen havası içerisinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski fakat şimdi seçilmiş olan yeni yönetime ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu şölen havasındaki bu seçim yarınki zaferimize de bir ön olacaktır. Hep beraber 24'üncü şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi yapabilen kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz."
SARI-KIRMIZILI CAMİANIN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:
1905-18, 1925: Ali Sami Yen
1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş
1925: Ali Haydar Şekip
1926: Ahmet Robenson
1927: Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29: Necmettin Sadak
1929-30: Abidin Daver
1930-31, 1933: Ahmet Kara
1931-32: Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal
1933: Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36: Ethem Menemencioğlu
1936-37: Saim Gogen
1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu
1939: Nizan Nuri
1939: Adnan Akıska
1940-42: Tevfik Ali Çınar
1942-43: Osman Dardağan
1944-46: Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68: Suphi Batur
1953, 1962-64: Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu
1957-59: Sadık Giz
1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt
1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96: Alp Yalman
1996-2001: Faruk Süren
2001-2002: Mehmet Cansun
2002-2008: Özhan Canaydın
2008-2011: Adnan Polat
2011-2014: Ünal Aysal
2014-2015: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-2021: Mustafa Cengiz
2021-2022: Burak Elmas
2015-2018, 2022-2024, 2024-?: Dursun Özbek