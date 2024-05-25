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Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi. Sonuçların ardından açıklamalarda bulunan Özbek, "Sizlerin desteğiyle Galatasaray hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberliği akıldan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak en büyük faktör budur. Onun için ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:05 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 21:38
Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu

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Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.



Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.

Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyleNot: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.



ÖZBEK TULUM ÇIKARDI

Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.

Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.

Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.

Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.



EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN ÖZBEK

Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.



İŞTE SANDIK SONUÇLARI

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 3343 - SÜHEYL BATUM: 955

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. SANDIK

Dursun Özbek: 158

Sühely Batum: 53

12. SANDIK

Dursun Özbek: 124

Sühely Batum: 35

13. SANDIK

Dursun Özbek: 141
Süheyl Batum: 36

14. SANDIK

Dursun Özbek: 155

Süheyl Batum: 49

15. SANDIK SONUCU

Dursun Özbek: 174

Süheyl Batum: 44

16. SANDIK SONUCU:

Dursun Özbek: 208

Süheyl Batum: 47

17. SANDIK

Dursun Özbek: 197

Süheyl Batum: 48

18. SANDIK

Dursun Özbek: 191

Süheyl Batum: 44

19. SANDIK

Dursun Özbek: 201

Süheyl Batum: 47

20. SANDIK

Dursun Özbek: 199

Süheyl Batum: 53



"YARIN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek bir teşekkür konuşması yaptı. Dursun Özbek şu sözleri dile getirdi:

"Değerli Galasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuz alacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberliği akıldan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak en büyük faktör budur. Onun için ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray"



İKİ YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK

Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.

2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.



BAKAN BAK'TAN DURSUN ÖZBEK'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."



"KAZANAN GALATASARAY OLDU"

Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, sonuçlar açıklanırken kürsüye çıktı. Süheyl Batum kazananın Galatasaray olduğunu dile getirdi ve Dursun Özbek'i tebrik etti.

Süheyl Batum, konuşmasında su ifadelere yer verdi:

"Her zaman olduğu gibi son derece demokratik, şölen havası içerisinde hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta seçimin bu kadar demokratik ve bir şölen havası içerisinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski fakat şimdi seçilmiş olan yeni yönetime ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu şölen havasındaki bu seçim yarınki zaferimize de bir ön olacaktır. Hep beraber 24'üncü şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi yapabilen kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz."

SARI-KIRMIZILI CAMİANIN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:

1905-18, 1925: Ali Sami Yen

1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş

1925: Ali Haydar Şekip

1926: Ahmet Robenson

1927: Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29: Necmettin Sadak

1929-30: Abidin Daver

1930-31, 1933: Ahmet Kara

1931-32: Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal

1933: Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36: Ethem Menemencioğlu

1936-37: Saim Gogen

1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu

1939: Nizan Nuri

1939: Adnan Akıska

1940-42: Tevfik Ali Çınar

1942-43: Osman Dardağan

1944-46: Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68: Suphi Batur

1953, 1962-64: Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu

1957-59: Sadık Giz

1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt

1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96: Alp Yalman

1996-2001: Faruk Süren

2001-2002: Mehmet Cansun

2002-2008: Özhan Canaydın

2008-2011: Adnan Polat

2011-2014: Ünal Aysal

2014-2015: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2018-2021: Mustafa Cengiz

2021-2022: Burak Elmas

2015-2018, 2022-2024, 2024-?: Dursun Özbek

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