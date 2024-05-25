Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu





"KAZANAN GALATASARAY OLDU"

Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, sonuçlar açıklanırken kürsüye çıktı. Süheyl Batum kazananın Galatasaray olduğunu dile getirdi ve Dursun Özbek'i tebrik etti.

Süheyl Batum, konuşmasında su ifadelere yer verdi:

"Her zaman olduğu gibi son derece demokratik, şölen havası içerisinde hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta seçimin bu kadar demokratik ve bir şölen havası içerisinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski fakat şimdi seçilmiş olan yeni yönetime ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu şölen havasındaki bu seçim yarınki zaferimize de bir ön olacaktır. Hep beraber 24'üncü şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi yapabilen kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasaray'ız. Biz kimseye benzemeyiz."



SARI-KIRMIZILI CAMİANIN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:

1905-18, 1925: Ali Sami Yen

1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş

1925: Ali Haydar Şekip

1926: Ahmet Robenson

1927: Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29: Necmettin Sadak

1929-30: Abidin Daver

1930-31, 1933: Ahmet Kara

1931-32: Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal

1933: Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36: Ethem Menemencioğlu

1936-37: Saim Gogen

1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu

1939: Nizan Nuri

1939: Adnan Akıska

1940-42: Tevfik Ali Çınar

1942-43: Osman Dardağan

1944-46: Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68: Suphi Batur

1953, 1962-64: Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu

1957-59: Sadık Giz

1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt

1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96: Alp Yalman

1996-2001: Faruk Süren

2001-2002: Mehmet Cansun

2002-2008: Özhan Canaydın

2008-2011: Adnan Polat

2011-2014: Ünal Aysal

2014-2015: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2018-2021: Mustafa Cengiz

2021-2022: Burak Elmas

2015-2018, 2022-2024, 2024-?: Dursun Özbek

