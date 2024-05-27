Florya’daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damga vurdu! Ali Koç yazan formayı giydi! Balkon demirlerine bayrağı astı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe , rakibi İstanbul spor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü.

Üst üste iki sezondur şampiyon olan Okan Buruk 'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul 'a döndü.

HER YER SARI- KIRMIZI

Şampiyonluğun ilan edilmesiyle sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, Florya'ya akın etti. Futbolcuları büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarlar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı.