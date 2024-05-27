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Florya'daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damga vurdu! Ali Koç yazan formayı giydi! Balkon demirlerine bayrağı astı

Geçen hafta Fenerbahçe önünde şoka uğrayan Galatasaray bu kez hata yapmadı. Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. Okan Buruk'un öğrencilerini sarı- kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Şampiyonluk kutlamalarına ise yıldız futbolcu Mauro Icardi damga vurdu. Icardi; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yazan formayı giydi, 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 08:28 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 08:28
Florya’daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damga vurdu! Ali Koç yazan formayı giydi! Balkon demirlerine bayrağı astı

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü.

Üst üste iki sezondur şampiyon olan Okan Buruk'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

HER YER SARI- KIRMIZI
Şampiyonluğun ilan edilmesiyle sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, Florya'ya akın etti. Futbolcuları büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarlar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı.

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar arasındaki coşku uzun süre devam etti.

ICARDI BAYRAK ASTI
Mauro Icardi, Galatasaraylı taraftarların kendisi için hazırladığı ve general olarak resmedildiği bayrağı tribüne geri atmadı. Mauro Icardi, balkon demirlerine bayrağı astı.

ICARDİ'DEN GÖNDERME
Galatasaraylı futbolcu Icardi şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giydi.

'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATI
Bununla da kalmayan Mauro Icardi'den ezeli rakipleri Fenerbahçe için 'Fener ağlama' tezahüratları yaptı.

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