İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyon olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyon olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
TEK ELEME YETECEK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırmak için sadece tek bir eşleşmede sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda rakibini geçmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini belirleyecek kura çekimi 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçını 20-21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos'ta oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alt turlardan gelecek Galatasaray'ı bekleyen önemli muhtemel rakipler şu şekilde:
Ferençvaroş: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.
Karabağ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.
Bodo Glimt: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.
Benfica: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLİER
Süper Ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Avusturya Ligi ikincisi Salzburg
Sırbistan Ligi ikincisi Partizan
İsviçre Ligi ikincisi Lugano
Ukrayna Ligi ikincisi Dinamo Kiev
Çekya Ligi ikincisi Slavia Prag
2'nci Ön Eleme Turu'nda kura çekimi 19 Haziran'da yapılacak. İlk maçlar 23-24 Temmuz, rövanş maçları 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı hak kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
1) AJAX
2) BRAGA
3) UNİON ST. GİLLOİSE
4) SPARTA PRAG
5) PARTİZAN
6) MALMÖ
7) LASK LİNZ
8) MOLDE
9) VİKTORİA PLZEN
10) SHERİFF
11) APOEL
TRABZONSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ
1) AJAX
2) BRAGA
3) KILMARNOCK
4) RAPID WIEN
5) MOLDE
6)SILKEBORG
7) RIJEKA
8) Yunanistan Kupa Şampiyonu
9) İsrail Kupa Şampiyonu
10) Sırbistan 4.'sü (Henüz netleşmedi)
11) Belçika 4.'sü (Henüz netleşmedi)