İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri

Süper Lig 'in son haftasında Konyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyon olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde play-off turunda mücadele edecek Galatasaray 'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.





TEK ELEME YETECEK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırmak için sadece tek bir eşleşmede sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda rakibini geçmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini belirleyecek kura çekimi 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçını 20-21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos'ta oynayacak.