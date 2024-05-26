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Galatasaray Konyaspor'u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan'dan tebrik

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar kendisine beraberliğin yettiği mücadelede rakibini mağlup ederek 24'üncü kez zafere ulaşmayı başardı. Aslan'a 3 puanı getiren isimler Mauro Icardi ve Berkan Kutlu oldu. Okan Buruk ile gelen üst üste iki kupa sonrasında Türkiye ve dünyanın birçok yerinde kutlamalar başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:47 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 23:07
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik

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Ağustos ayından bu yana devam eden şampiyonluk mcüadelesinin kazananı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanında çıktığı zorlu mücadeleden 3 puanla ayıldı ve adını üst üste iki kez şampiyon olarak tarihe yazdırdı. Mauro Icardi takımı için 24'üncü golünü atarken galibiyeti de getiren isim olmayı bir kez daha başardı. Tugay K. Numanoğlu'nun son düdüğü sonrası milyonlar sokağa döküldü.

Şampiyon Galatasaray!

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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BURUK'TAN SANCHEZ KARARI

Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor karşısında Victor Nelsson hamlesi ile karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik direktör Danimarkalı stoper yerine Sanchez'i tercih ederken Kolombiyalı oyuncunun partnerini Abdülkerim olarak belirledi

ZIYECH'IN YERİNE KEREM

Galatasaray'da cezalı olan Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu oynadı. Son 90 dakikasını Beşiktaş karşısında oynayan yıldız futbolcu, Konyaspor müsabakası ile birlikte formasına kavuştu. Milli yıldız performansıyla takımının en uçtaki etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

KASASINI DOLDURDU

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray 39,8 milyon lira ödülün sahibi oldu. Aslan topladığı puanların karşılığı olarak 85 milyon 836 TL elde edecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli kazandı.

AVRUPA YOLU BELLİ OLDU!

Sezon sona ererken puan sıralamasına göre takımların Avrupa'da boy göstereceği organizasyonlar belli oldu. Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. 36 takımın yer aldığı ligin ilk 8 sırasında yer alanlar tur atlayacak. Kalan takımlar play-off turlarına katılacak. Turu geçen takımlar ise son 16 turunda mücadele edecek. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon attığı 25 golle adını krallıkta zirveye yazdırdı. Güney Amerikalı futbolcu Konya'da da 2 kez rakip fileleri sarsarken en yakın rakibi Edin Dzeko'yu geçmeyi başardı.




BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Erdoğan, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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