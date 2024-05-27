Mayıslar Galatasaray'ın! Şampiyonu spor yazarları değerlendirdi! Okan Buruk'a övgü dolu sözler

Geçen hafta Fenerbahçe önünde şoka uğrayan Galatasaray bu kez hata yapmadı. Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. 102 puana ulaşan Sarı-kırmızılı takım, rakibini Icardi (2) ve Berkan'ın golleriyle yıkarak, üst üste 2 kez hedefe ulaşıp Fener'le farkı 5 şampiyonluğa çıkardı. Spor yazarları şampiyonluğu değerlendirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe, rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü. Takvim spor yazarları şampiyonluğu değerlendirdi.
ONUR ÖZKAN- BUNUN ADI DOMİNASYON
Konya'daki maç öncesi Galatasaray'ın taktik ve fiziki hazırlığından daha fazla mental hazırlığının nasıl olacağı önemliydi. Hafta boyunca sosyal medyadan yapılan "Biz rahatız" paylaşımlarının bir algı çalışması değil gerçek olduğunu ilk 10 dakikada anladık. Böylesine bir finale yüksek motivasyonla çıkmak doğal bir durum.
Ancak bu kadar sakin ve kendinden emin olabilmek tamamen teknik direktör başarısıdır. Okan Buruk futbolculuğundan sonra artık teknik direktör olarak da bir Galatasaray efsanesidir. 102 puana gül bahçelerinin içinden geçerek ulaşmadı Sarı-Kırmızılılar.