Mayıslar Galatasaray'ın! Şampiyonu spor yazarları değerlendirdi! Okan Buruk'a övgü dolu sözler

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ONUR ÖZKAN- BUNUN ADI DOMİNASYON

Konya'daki maç öncesi Galatasaray'ın taktik ve fiziki hazırlığından daha fazla mental hazırlığının nasıl olacağı önemliydi. Hafta boyunca sosyal medyadan yapılan "Biz rahatız" paylaşımlarının bir algı çalışması değil gerçek olduğunu ilk 10 dakikada anladık. Böylesine bir finale yüksek motivasyonla çıkmak doğal bir durum.