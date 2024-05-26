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GS-BJK-FB maçlarını veren YABANCI KANALLAR listesi! Azerbaycan, Rusya, CBC Sport...

TOD TV canlı izle ve beIN Sports canlı yayın için araştırmalar hızlandı.Türkiye'de futbol tutkunlarını heyecanlandıracak bir gün yaşanıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadeleleri, futbolseverlerin nefesini tutmasına neden olacak. İşte 26 Mayıs 2024 BJK-GS-FB maçı canlı veren yabancı kanallar listesi...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 20:03 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 20:04
GS-BJK-FB maçlarını veren YABANCI KANALLAR listesi! Azerbaycan, Rusya, CBC Sport...

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TOD TV canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. Bugün Türk futbolseverler, büyük bir heyecanla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için televizyonlarının başına geçiyorlar. İşte maçları veren yabancı kanallar listesi...

MAÇLARI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ

FB - İSTANBULSPOR MAÇI

🌍 Güney Amerika: Star+
🌍 Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
🌍 ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT
🌍 Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
🌍 Çekya: Sport 1 CZ/SK


🌍 Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
🌍 Hollanda: Ziggo Sport
🌍 Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
🌍 Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
🌍 Slovakya: Sport 1 CZ/SK
🌍 Ukrayna: MEGOGO Football 1

KONYASPOR - GS MAÇI

🌍 beIN Sports: Fransa, İspanya, USA, Katar
🌍 SportKlub: Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Balkins
🌍 Sport 1-2: Çekya, Macaristan
🌍 Sport 1-2-3-4: İsrail
🌍 Telekanal: Rusya


🌍 Sport TV: Portekiz
🌍 Ziggo Sport: Hollanda
🌍 Prima Sport: Romanya
🌍 Megogo Sport: Ukrayna
🌍 ESPN+: Arjantin, Brezilya

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