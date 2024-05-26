Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 5 CANLI YAYIN İZLE! 26 Mayıs 2024 Kasımpaşa - Beşiktaş kesintisiz canlı izle linki...

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor! Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele merakla bekleniyor. Futbolseverlerin heyecanla araştırdığı detaylar arasında maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor! Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele merakla bekleniyor. Futbolseverlerin heyecanla araştırdığı detaylar arasında maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Porozo, Sadık, Yasin, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy, Da Costa
Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Rashica, Muci, Semih, Muleka