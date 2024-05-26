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Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 CANLI İZLE 🏆⚽ Konyaspor-Galatasaray maçı HD, (ŞİFRESİZ), bedava , 4K canlı yayın linki...

Konyaspor-Galatasaray maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı! Galatasaray ve Konyaspor, 38. haftada karşı karşıya geliyor. Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak ve sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu garantilemek istiyor. Ancak Konyaspor'un da amacı, kendi sahasında galibiyetle taraftarına sezon sonunda güzel bir hediye vermek. İşte Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:38 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 17:38
Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 CANLI İZLE 🏆⚽ Konyaspor-Galatasaray maçı HD, ŞİFRESİZ, bedava , 4K canlı yayın linki...

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beIN SPORTS 1 CANLI İZLE için araştırmalar hızlandı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyorlar. Özellikle geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrası gözler, Konyaspor mücadelesine çevrildi. İşte GS maçı full HD canlı yayın linki...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

⚽ KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM ⚽

beIN SPORTS 1 CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

KONYA DEPLASMANINDA SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

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