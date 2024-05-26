Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 CANLI İZLE 🏆⚽ Konyaspor-Galatasaray maçı HD, (ŞİFRESİZ), bedava , 4K canlı yayın linki...

KONYA DEPLASMANINDA SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.