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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 2 CANLI İZLE 📺🔥 beIN Sports 2 canlı yayın ekranı ile FB-İstanbulspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, donmadan HD canlı izle

Fenerbahçe beIN Sports 2 canlı izle ekranı için araştırmalar hızandı. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam İstanbulspor karşısında zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, galibiyetle birlikte şampiyonluk ümitlerini perçinlemeyi hedeflerken, rakibini mağlup ederek taraftarlarını sevince boğmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 18:20 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:20
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 2 CANLI İZLE 📺🔥 beIN Sports 2 canlı yayın ekranı ile FB-İstanbulspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, donmadan HD canlı izle

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FB maçı canlı izle ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin futbol heyecanı bu akşam Kadıköy'de ve Konya'da yaşanacak olan kritik maçlara kilitlendi. Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönüyor. Deplasmanda Galatasaray'ı yenerek umutlarını son haftaya taşıyan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hedefine ulaşmak için bugün İstanbulspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko (Serdar)

İstanbulspor: Arda, Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Coly, Vefa, Sambissa, Mamadou, Jackson

LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 CANLI İZLE 🏆⚽ Konyaspor-Galatasaray maçı HD, ŞİFRESİZ, bedava , 4K canlı yayın linki...
Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 CANLI İZLE 🏆⚽ Konyaspor-Galatasaray maçı HD, (ŞİFRESİZ), bedava , 4K canlı yayın linki...
Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11leri!
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