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Bu akşam hangi maçlar var? 26 Mayıs 2024 GS- FB- BJK MAÇ PROGRAMI! Süper Lig 38. son hafta şampiyonluk maçları...

Bu akşam hangi maçlar var sorusu için araştırmalar hızlandı. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun son haftası olan 38. hafta maçları bugün oynanacak ve milyonlarca futbolsever büyük bir heyecanla maçların sonuçlarını bekliyor. Bu maçlarla birlikte Süper Lig şampiyonu belirlenirken, küme düşecek takımlar da netlik kazanacak. Tüm maçlar aynı saatte başlayacak ve futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 15:46 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 15:48
Bu akşam hangi maçlar var? 26 Mayıs 2024 GS- FB- BJK MAÇ PROGRAMI! Süper Lig 38. son hafta şampiyonluk maçları...

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26 Mayıs 2024 maç takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta, 26 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak son hafta maçları büyük bir merakla bekleniyor. İşte 38. hafta maç programı ve saatleri...

26 MAYIS 2024 MAÇ PROGRAMI

19:00 | Konyaspor - Galatasaray | beIN SPORTS 1

19:00 | Fenerbahçe - İstanbulspor | beIN SPORTS 2

19:00 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü | beIN SPORTS 3

19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş | beIN SPORTS 5

19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir | beIN SPORTS MAX 2

19:00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor | beIN BOX OFFICE (201 No'lu Kanal)

19:00 | Pendikspor- Gaziantep FK | beIN (1 No'lu Kanal)

19:00 | Atalanta - Torino

19:00 | Napoli - Lecce

21:45 | Empoli - Roma

21:45 | Frosinone - Udinese

21:45 | Hellas Verona - Inter

21:45 | Lazio - Sassuolo

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