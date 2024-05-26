Bu akşam hangi maçlar var? 26 Mayıs 2024 GS- FB- BJK MAÇ PROGRAMI! Süper Lig 38. son hafta şampiyonluk maçları...

26 Mayıs 2024 maç takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta, 26 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak son hafta maçları büyük bir merakla bekleniyor. İşte 38. hafta maç programı ve saatleri...
26 Mayıs 2024 maç takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta, 26 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak son hafta maçları büyük bir merakla bekleniyor. İşte 38. hafta maç programı ve saatleri...
26 MAYIS 2024 MAÇ PROGRAMI
⚽ 19:00 | Konyaspor - Galatasaray | beIN SPORTS 1
⚽ 19:00 | Fenerbahçe - İstanbulspor | beIN SPORTS 2
⚽ 19:00 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü | beIN SPORTS 3
⚽ 19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş | beIN SPORTS 5
⚽ 19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir | beIN SPORTS MAX 2
⚽ 19:00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor | beIN BOX OFFICE (201 No'lu Kanal)
⚽ 19:00 | Pendikspor- Gaziantep FK | beIN (1 No'lu Kanal)
⚽ 19:00 | Atalanta - Torino
⚽ 19:00 | Napoli - Lecce
⚽ 21:45 | Empoli - Roma
⚽ 21:45 | Frosinone - Udinese
⚽ 21:45 | Hellas Verona - Inter
⚽ 21:45 | Lazio - Sassuolo