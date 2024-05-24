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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı şampiyonlık mücadelesi vermek için İstanbulspor karşısına çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef kazanarak Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemek. İsmail Kartal ve öğrencileri hem taraftarının desteğini alarak 3 puanla maçtan ayrılmak hem de son ana kadar rekabette kaldığını göstermek amacında. Diğer yandan teknik heyet futbolcuları kritik randevuya oyuncuları hazırlayabilmek adına tam mesai harcıyor. Ayrıca transfer çalışmaları da sürüyor. Gündemde gelecek isimler kadar gidecekler de var. Bir yldız oyuncu hakkındaki son gelişme ise herkesi şaşırtacak. Bonservisinden gelecek milyonlarca euro yaz aylarının seyrini değiştirebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:32
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

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Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, pazar akşamı İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler rakibi karşısında kazanarak elde edeceği 3 puan sonrasında rakibi Galatasaray'ın Konya'dan mağlubiyetle dönmesini bekleyecek.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

İki maçın sonucuna göre sıralaması da belli olacak Kanarya, hemen gelecek senenin hazırlıklarına başlayacak. Transferde hareketli bir dönem bekleniyor. Yaz ayları da uzun sürmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de öncelikle gidecek oyuncuların durumunun netleştirilmesi gerekiyor. Özellikle yabancılarda. Avrupa Şampiyonası'na katılacak isimler konusunda ise turnuvanın bitmesi beklenecek.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Mevcut yönetimle Fenerbahçe son senelerdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çekti. Yüksek bonservislerle gönderilen futbolcular Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Bu durum halen devam ediyor. Söz konusu transferler yeni isimlere de yol açtı. Yerli veya yabancı fark etmeksizin çok sayıda oyuncu birçok dev takımın listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Kadronun önemli parçalarından birine ise 15 milyon euroluk teklif bekleniyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan İrfan Can Kahveci, Ankara temsilcisinde uzun süre forma giyip profesyonelliğe imza attı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Bir dönem Hacettepe'de de kiralık oynayan yıldız 10 nnumara, sağ kanatta da kendini göstermeyi başardı. 2017 yılında Başakşehir'e imza attı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

İstanbul temsilcisinde de dikkat çekmeyi başaran milli orta saha 1.5 milyon euro civarında bonservisle giydiği turuncu lacivertlilerden 7 milyon euro ve çeşitli başarı bonuslarından oluşan teklif sonrası ayrıldı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

2021'in ocak ayından bu yana sarı lacivertli ekipte yer alıyor. Çıktığı 129 karşılaşmada 29 gol atıp 27 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Ayrıca milli takımda da önemli futbolculardan biri haline geldi.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Avrupa karnesi de oldukça parlak. Bugüne kadar 12 kez fileleri sarsmayı başardı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Tüm bunlar birleşince Avrupa takımlarının da ilgisi eksik olmadı. Çok sayıda kulüp kendisini istiyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Son dönemde özellikle İspanyol ekiplerinin kendisine ilgisi söz konusu.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Ayrıca CSKA Moskova'nın da istediği Rus basınında yer almıştı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Real Betis ve Sevilla'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu istediği biliniyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Yönetim ise kontratındaki son sezonuna girdiği için İrfan Can Kahveci'yi satarak en yüksek bonservisi elde etmek amacında.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Beklenti ise 15 milyon euro.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

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