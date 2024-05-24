Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Bir dönem Hacettepe'de de kiralık oynayan yıldız 10 nnumara, sağ kanatta da kendini göstermeyi başardı. 2017 yılında Başakşehir'e imza attı.

İstanbul temsilcisinde de dikkat çekmeyi başaran milli orta saha 1.5 milyon euro civarında bonservisle giydiği turuncu lacivertlilerden 7 milyon euro ve çeşitli başarı bonuslarından oluşan teklif sonrası ayrıldı.

2021'in ocak ayından bu yana sarı lacivertli ekipte yer alıyor. Çıktığı 129 karşılaşmada 29 gol atıp 27 de asist yaptı.

Ayrıca milli takımda da önemli futbolculardan biri haline geldi.