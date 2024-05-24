Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’ye 15 milyon euro sıcak para... Yıldız oyuncunun ayrılığından servet akacak

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, pazar akşamı İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler rakibi karşısında kazanarak elde edeceği 3 puan sonrasında rakibi Galatasaray'ın Konya'dan mağlubiyetle dönmesini bekleyecek.
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, pazar akşamı İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler rakibi karşısında kazanarak elde edeceği 3 puan sonrasında rakibi Galatasaray'ın Konya'dan mağlubiyetle dönmesini bekleyecek.
İki maçın sonucuna göre sıralaması da belli olacak Kanarya, hemen gelecek senenin hazırlıklarına başlayacak. Transferde hareketli bir dönem bekleniyor. Yaz ayları da uzun sürmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.
Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de öncelikle gidecek oyuncuların durumunun netleştirilmesi gerekiyor. Özellikle yabancılarda. Avrupa Şampiyonası'na katılacak isimler konusunda ise turnuvanın bitmesi beklenecek.
Mevcut yönetimle Fenerbahçe son senelerdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çekti. Yüksek bonservislerle gönderilen futbolcular Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeye devam ediyor.
Bu durum halen devam ediyor. Söz konusu transferler yeni isimlere de yol açtı. Yerli veya yabancı fark etmeksizin çok sayıda oyuncu birçok dev takımın listesinde yer alıyor.
Kadronun önemli parçalarından birine ise 15 milyon euroluk teklif bekleniyor.
İşte detaylar...
Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan İrfan Can Kahveci, Ankara temsilcisinde uzun süre forma giyip profesyonelliğe imza attı.
Bir dönem Hacettepe'de de kiralık oynayan yıldız 10 nnumara, sağ kanatta da kendini göstermeyi başardı. 2017 yılında Başakşehir'e imza attı.
İstanbul temsilcisinde de dikkat çekmeyi başaran milli orta saha 1.5 milyon euro civarında bonservisle giydiği turuncu lacivertlilerden 7 milyon euro ve çeşitli başarı bonuslarından oluşan teklif sonrası ayrıldı.
2021'in ocak ayından bu yana sarı lacivertli ekipte yer alıyor. Çıktığı 129 karşılaşmada 29 gol atıp 27 de asist yaptı.
Ayrıca milli takımda da önemli futbolculardan biri haline geldi.
Avrupa karnesi de oldukça parlak. Bugüne kadar 12 kez fileleri sarsmayı başardı.
Tüm bunlar birleşince Avrupa takımlarının da ilgisi eksik olmadı. Çok sayıda kulüp kendisini istiyor.
Son dönemde özellikle İspanyol ekiplerinin kendisine ilgisi söz konusu.
Ayrıca CSKA Moskova'nın da istediği Rus basınında yer almıştı.
Real Betis ve Sevilla'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu istediği biliniyor.
Yönetim ise kontratındaki son sezonuna girdiği için İrfan Can Kahveci'yi satarak en yüksek bonservisi elde etmek amacında.