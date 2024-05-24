Fenerbahçe’den buraya kadar! Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos Euroleague finalinde

Monaco'yu eleyerek Almanya'da düzenlenecek olan Final Four biletini alan Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Panathinaikos'a 73-57 yenildi. Sarı lacivertliler Ergin Ataman'ın takımına karşı oynadığır zorlu mücadeleye 12-0'lık seri ile başladı. Kanarya dengeyi kurmaya başladığı ilk çeyreği 22-13 geride tamamladı.
İkinci çeyrekte ağırlığını hissettiren Jasikevicius'un öğrencileri ilk yarıda farkı ikiye kadar indirdi. 38-36 ile başlayan üçüncü çeyrek, 56-50 sona erdi. Son çeyrekte ise rakibine cevap vermekte zorlanan Fenerbahçe parkeden mağlup ayrıldı.
Bu skorla şampiyonluk şansını kaybeden temsilcimiz, Real Madrid Olympiakos maçının kaybedeni ile üçüncülük için karşılaşacak.
1. çeyrek: 22-13
2. çeyrek: 38-36
3. çeyrek: 56-50
4. çeyrek: 73-57