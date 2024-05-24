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Fenerbahçe'den buraya kadar! Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos Euroleague finalinde

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmayı kaybetti. Sarı lacivertliler kötü başladığı mücadelede oyuna ortak olsa da son çeyrekte rakibini yenmeyi başaramadI ve parkeden 73-57 mağlup ayrıldı. Kanarya pazar akşamı üçüncülük için parkeye çıkacak.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:47 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 21:16
Fenerbahçe’den buraya kadar! Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos Euroleague finalinde

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Monaco'yu eleyerek Almanya'da düzenlenecek olan Final Four biletini alan Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Panathinaikos'a 73-57 yenildi. Sarı lacivertliler Ergin Ataman'ın takımına karşı oynadığır zorlu mücadeleye 12-0'lık seri ile başladı. Kanarya dengeyi kurmaya başladığı ilk çeyreği 22-13 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte ağırlığını hissettiren Jasikevicius'un öğrencileri ilk yarıda farkı ikiye kadar indirdi. 38-36 ile başlayan üçüncü çeyrek, 56-50 sona erdi. Son çeyrekte ise rakibine cevap vermekte zorlanan Fenerbahçe parkeden mağlup ayrıldı.

Bu skorla şampiyonluk şansını kaybeden temsilcimiz, Real Madrid Olympiakos maçının kaybedeni ile üçüncülük için karşılaşacak.

1. çeyrek: 22-13
2. çeyrek: 38-36
3. çeyrek: 56-50
4. çeyrek: 73-57

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