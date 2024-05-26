GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar

Ayrıca Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak.

Fenerbahçe'ye ise şampiyonluk için sadece galibiyetten fazlası gerekiyor.

Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray'ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor'a yenilmesi gerek.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK BİRDEN

Fenerbahçe'de bugünkü İstanbulspor maçında cezalı futbolcular Batshuayi, Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlar İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz ve Krunic forma giyemeyecek. Konuk ekipte Duhaney cezalı, Deli, Emir Kaan ve Mehmet sakat. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu arada Tahkim Kurulu derbi olayları için ceza alan isimlerden Mert Hakan'ın 5 maçlık cezasını 4'e düşürdü. Oosterwolde'nin 1, İrfan Can Eğribayat'ın 3 maçlık cezaları ise onandı.