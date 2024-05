GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK BİRDEN

Fenerbahçe'de bugünkü İstanbulspor maçında cezalı futbolcular Batshuayi, Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlar İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz ve Krunic forma giyemeyecek. Konuk ekipte Duhaney cezalı, Deli, Emir Kaan ve Mehmet sakat. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu arada Tahkim Kurulu derbi olayları için ceza alan isimlerden Mert Hakan'ın 5 maçlık cezasını 4'e düşürdü. Oosterwolde'nin 1, İrfan Can Eğribayat'ın 3 maçlık cezaları ise onandı.