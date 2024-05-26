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GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar

GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? | Trendyol Süper Lig'in şampiyonu bugün belli olacak. Ligde liderliğini 99 puanla devam ettiren Galatasaray Konyaspor deplasmanında, 96 puanla yarışı sürdüren Fenerbahçe ise kendi stadında İstanbulspor'a karşı ter dökecek. Peki Galatasaray mı şampiyon olacak Fenerbahçe mi? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:02
GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar

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Trendyol Süper Lig'in2023-2024 sezonunda şampiyonluk son maça kaldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı maçın ardından gözler bugün saat 19:00'a çevrildi.

Galatasaray 99 puanla lider olarak Konya'ya giderken sadece 1 puan alması bile şampiyon olmasına yetecek.

Ayrıca Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak.

Fenerbahçe'ye ise şampiyonluk için sadece galibiyetten fazlası gerekiyor.

Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray'ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor'a yenilmesi gerek.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK BİRDEN
Fenerbahçe'de bugünkü İstanbulspor maçında cezalı futbolcular Batshuayi, Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlar İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz ve Krunic forma giyemeyecek. Konuk ekipte Duhaney cezalı, Deli, Emir Kaan ve Mehmet sakat. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu arada Tahkim Kurulu derbi olayları için ceza alan isimlerden Mert Hakan'ın 5 maçlık cezasını 4'e düşürdü. Oosterwolde'nin 1, İrfan Can Eğribayat'ın 3 maçlık cezaları ise onandı.

G.SARAY KONYA'DA BU KEZ GALİP GELMEK İSTİYOR
Lider Galatasaray'ın MEDAŞ Stadı'nda Tümosan Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Son sekiz deplasman maçını kazanan sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.

Peki 20 yılda son maça kalan şampiyonluklarda kim şampiyon oldu?

2005-2006: Galatasaray, Denizlispor beraberliğiyle Fenerbahçe'yi geçti ve kupanın sahibi oldu.

2009-2010: En unutulmaz sezonları başında geliyordu. Bursaspor, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile berabere kalmasıyla şampiyon oldu.

2010-2011: Fenerbahçe, Trabzonspor'u averajla geçti ve şampiyonluğa uzandı.

2011-2012: Şampiyon play-off uygulaması sonucu belli oldu ve Galatasaray, play-off finalinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu.

2017-2018: Galatasaray'ın şampiyon olması için son bir engeli aşaması gerekiyordu ve Göztepe'yi yenerek şampiyon oldu.

2020-2021: Beşiktaş, Galatasaray'ı averajla geçerek şampiyon oldu.

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