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Fenerbahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da olacak! İsmail Kartal 11'i belirledi! Tam 4 değişiklik

Süper Lig'e düğüm bugün çözülüyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin kulağı da bir yandan Konyaspor - Galatasaray maçında olacak. Tam 10 eksikle İstanbulspor karşısına çıkacak olan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de 4 değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:00
Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Sarı lacivertliler, küme düşmesi garantilenmiş olan rakibiyle bugün saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Kanarya ligin son maçı öncesi 96 puanla lider Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

İsmail Kartal'ın öğrencileri 37 hafta sonunda 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Geçen hafta lider Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise iki ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Sarı lacivertlilerin ilk olarak İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kanarya alacağı galibiyetin ardından Galatasaray'ın, Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Galatasaray'ın, Konya'da alacağı puan veya puanlar ise sarı kırmızılıları şampiyon yapacak.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Öte yandan Fenerbahçe'nin oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi ilk 11'i netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk 11 tericihini büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

LIVAKOVIC

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

ÇAĞLAR

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

BECAO

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

FERDİ

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

ZAJC

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

FRED

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

SZYMANSKI

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

TADIC

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

JOSHUA KING

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

DZEKO

Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik

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Fenerbahçe’de gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da olacak! İsmail Kartal 11’i belirledi! Tam 4 değişiklik
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