Süper Lig’de şampiyon olan takım kaç TL kazanacak? Fenerbahçe hangi durumda, nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu?

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Galatasaray, Konyaspor ile 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan mücadelede 1 puan alması halinde şampiyon olacak.
99 puanla zirvede olan Galatasaray, son hafta Konyaspor deplasmanına çıkarken, 96 puanlı Fenerbahçe ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.
Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyon olacak. Galatasaray'ın yenilmesi, Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise şampiyonluk ipini Sarı-Lacivertliler göğüsleyecek.
Galatasaray'ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN NE YAPMASI LAZIM?
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor.
Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.
FENERBAHÇE'NİN TOPLAMDA KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Fenerbahçe'nin 1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. Sarı lacivertliler, 6 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon oldu.
Fenerbahçe, 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayarak ligin ilk şampiyonu olmuştur.
34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe, 74 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise o sezonu 65 puanla ikinci olarak tamamladı.
Toplamda ise Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon olmuştur.