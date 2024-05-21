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Son dakika transfer haberi! Beşiktaş Erik Lamela'nın peşinde... Kanatlar onunla uçacak ama tek sorun var

Trendyol Süper Lig'de dördüncülük şansını son haftaya bırakan Beşiktaş, son hafta kazansa dahi Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek. Eğer turuncu lacivertliler kazanırsa Konferans Ligi'ne gidecek. Kupada da Trabzonspor zafere ulaşırsa siyah beyazlılar için Avrupa yolu kapanacak. Her senaryoya hazırlıklı olan yönetim, gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmak amacında. Çok sayıda ismin yer aldığı listede dünya yıldızları da bulunuyor. Onlardan biri daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 17:08 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 17:08
Son dakika transfer haberi! Beşiktaş Erik Lamela’nın peşinde... Kanatlar onunla uçacak ama tek sorun var

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Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşilktaş, dördüncü olabilmek için son hafta Kasımpaşa karşısında kazanmak zorunda. Ayrıca bu da yetmeyecek. Başakşehir'in yenilmesini bekleyecek. Turuncu lacivertliler kazanırsa 3 puan da işe yaramayacak. Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Eğer bordo mavililer kazanırsa Avrupa kupalarına katılım sağlanamayacak. Ancak yönetim yeni bir adım atmak üzere başlayacağı sezonda kadrosunu en iyi şekilde hazırlamak amacında. Bunun için de çok sayıda isimle görüşmeler sürüyor. Listedeki futbolculardan biri ise dünya yıldızı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta pazar gününe kadar oynanacak 2 maç büyük önem taşıyor. Gelecek sezonun planlamasından transferine kadar pek çok noktayı etkileyecek mücadelelerden galip ayrılmak isteniyor.

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kartal, zafer elde ederse UEFA Avrupa Ligi biletini kapacak. Aksi takdirde gözler hafta sonuna çevrilecek. Kasımpaşa ile oynanacak son hafta müsabakasında galibiyet alınması da yetmeyecek. Başakşehir'in de yenilmesi gerekiyor. Dördüncü sıra elde edilemezse Avrupa defteri kapanacak.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanı için yapılan hazırlıklarda hata yapılmamak isteniyor. Bonservisiyle gidecekler, kiralanacaklar ve kontratı biten isimlerle birlikte 14 futbolcunun yazdan itibaren kadroda yer almaması hesaplanıyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşta tam 14 ayrılık birden!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta tam 14 ayrılık birden!

Yönetim bir yandan da gelecek oyuncular hususunda görüşmelerde bulunuyor. Devre arası şubat ayında Al-Musrati ve Ernest Muçi'ye ödenen bonservislerin ardından bu kez de haziran ayında başlayacak transfer dönemi için kollar sıvandı. Yine yüksek perdeden giriş yapılacak ve belirlenen oyuncular için temaslar hızlandırılacak.

Bir kanat için Jan-Niklas Beste ile anlaşma zemininde buluşmaya çalışan Beşiktaş'ta yıldız ismin kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bonservisiyle birlikte alınmak istenen Alman futbolcunun takıma kazandırılması adına Heidenheim ile pazarlıklar son sürat sürüyor.

Beşiktaş diğer kanat için ise çok önemli bir ismi gündemine aldı. Hızı ve skora katkısıyla ön plana çıkan bu yıldız kontratı sona ereceği için herhangi bir bonservis ödenmeden transfer edilebilecek.

Transferi konusunda yönetim girişimlere başladı. Eğer yıllık maaşta anlaşılabilirse yıldız isim İstanbul'a getirilmek isteniyor.

Beşiktaş bu 2021'den bu yana Sevilla forması giyen Erik Lamela'yı kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli futbolcunun kontratının bitecek olması büyük bir avantaj olarak gözüküyor.

Endülüs ekibiyle bu sezon 19 maça çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 32 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayamadı. Maaşının yüksel olması nedeniyle de Sevilla ile kontratının uzatrılması beklenmiyor.

Beşiktaş ise son 3 maçta forma giyemeyen ve bu sene birçok kez sahalardan uzak kalan yıldız isim için detaylı sağlık raporu talep etti. Eğer sorun teşkil eden bir durum ile karşılaşılmazsa girşimler resmi boyuta taşıancak. Lamela'nın da Türkiye'ye sıcak baktığı biliniyor.

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