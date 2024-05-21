Son dakika transfer haberi! Beşiktaş Erik Lamela’nın peşinde... Kanatlar onunla uçacak ama tek sorun var

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanı için yapılan hazırlıklarda hata yapılmamak isteniyor. Bonservisiyle gidecekler, kiralanacaklar ve kontratı biten isimlerle birlikte 14 futbolcunun yazdan itibaren kadroda yer almaması hesaplanıyor Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta tam 14 ayrılık birden!

Yönetim bir yandan da gelecek oyuncular hususunda görüşmelerde bulunuyor. Devre arası şubat ayında Al-Musrati ve Ernest Muçi'ye ödenen bonservislerin ardından bu kez de haziran ayında başlayacak transfer dönemi için kollar sıvandı. Yine yüksek perdeden giriş yapılacak ve belirlenen oyuncular için temaslar hızlandırılacak.

Bir kanat için Jan-Niklas Beste ile anlaşma zemininde buluşmaya çalışan Beşiktaş'ta yıldız ismin kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bonservisiyle birlikte alınmak istenen Alman futbolcunun takıma kazandırılması adına Heidenheim ile pazarlıklar son sürat sürüyor.

Beşiktaş diğer kanat için ise çok önemli bir ismi gündemine aldı. Hızı ve skora katkısıyla ön plana çıkan bu yıldız kontratı sona ereceği için herhangi bir bonservis ödenmeden transfer edilebilecek.