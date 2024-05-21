Son dakika transfer haberi! Beşiktaş Erik Lamela’nın peşinde... Kanatlar onunla uçacak ama tek sorun var

Trendyol Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta pazar gününe kadar oynanacak 2 maç büyük önem taşıyor. Gelecek sezonun planlamasından transferine kadar pek çok noktayı etkileyecek mücadelelerden galip ayrılmak isteniyor.
Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kartal, zafer elde ederse UEFA Avrupa Ligi biletini kapacak. Aksi takdirde gözler hafta sonuna çevrilecek. Kasımpaşa ile oynanacak son hafta müsabakasında galibiyet alınması da yetmeyecek. Başakşehir'in de yenilmesi gerekiyor. Dördüncü sıra elde edilemezse Avrupa defteri kapanacak.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanı için yapılan hazırlıklarda hata yapılmamak isteniyor. Bonservisiyle gidecekler, kiralanacaklar ve kontratı biten isimlerle birlikte 14 futbolcunun yazdan itibaren kadroda yer almaması hesaplanıyor
Yönetim bir yandan da gelecek oyuncular hususunda görüşmelerde bulunuyor. Devre arası şubat ayında Al-Musrati ve Ernest Muçi'ye ödenen bonservislerin ardından bu kez de haziran ayında başlayacak transfer dönemi için kollar sıvandı. Yine yüksek perdeden giriş yapılacak ve belirlenen oyuncular için temaslar hızlandırılacak.
Bir kanat için Jan-Niklas Beste ile anlaşma zemininde buluşmaya çalışan Beşiktaş'ta yıldız ismin kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bonservisiyle birlikte alınmak istenen Alman futbolcunun takıma kazandırılması adına Heidenheim ile pazarlıklar son sürat sürüyor.
Beşiktaş diğer kanat için ise çok önemli bir ismi gündemine aldı. Hızı ve skora katkısıyla ön plana çıkan bu yıldız kontratı sona ereceği için herhangi bir bonservis ödenmeden transfer edilebilecek.
Transferi konusunda yönetim girişimlere başladı. Eğer yıllık maaşta anlaşılabilirse yıldız isim İstanbul'a getirilmek isteniyor.
Beşiktaş bu 2021'den bu yana Sevilla forması giyen Erik Lamela'yı kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli futbolcunun kontratının bitecek olması büyük bir avantaj olarak gözüküyor.
Endülüs ekibiyle bu sezon 19 maça çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 32 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayamadı. Maaşının yüksel olması nedeniyle de Sevilla ile kontratının uzatrılması beklenmiyor.
Beşiktaş ise son 3 maçta forma giyemeyen ve bu sene birçok kez sahalardan uzak kalan yıldız isim için detaylı sağlık raporu talep etti. Eğer sorun teşkil eden bir durum ile karşılaşılmazsa girşimler resmi boyuta taşıancak. Lamela'nın da Türkiye'ye sıcak baktığı biliniyor.