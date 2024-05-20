Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta tam 14 ayrılık birden!

5 teknik direktörle tamamlamak üzere olduğu Süper Lig'de istediği sonuçları alma konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş , Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor ile finalde karşılaşacak.

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Siyah beyazlılar ligde oynadığı son maçta Hatayspor'u ağırladı. Serdar Topraktepe'nin rotasyon uyguladığı karşılaşmada öğrencileri her ne kadar rakibi iki kez yakalasa da sahadan 1 puanla ayrılmakla yetindi.