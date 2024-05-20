Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta tam 14 ayrılık birden!

5 teknik direktörle tamamlamak üzere olduğu Süper Lig'de istediği sonuçları alma konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor ile finalde karşılaşacak.
Siyah beyazlılar ligde oynadığı son maçta Hatayspor'u ağırladı. Serdar Topraktepe'nin rotasyon uyguladığı karşılaşmada öğrencileri her ne kadar rakibi iki kez yakalasa da sahadan 1 puanla ayrılmakla yetindi.
Son hafta öncesinde 56 puanla beşinci sırada bulunan Kartal'ı zor bir hafta bekliyor. Zira Avrupa kupalarına gidilmeme durumu ile karşı karşıya.