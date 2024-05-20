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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta tam 14 ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Sezon sonunda 14 futbolcunun ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 20:33 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 20:33
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta tam 14 ayrılık birden! 1

5 teknik direktörle tamamlamak üzere olduğu Süper Lig'de istediği sonuçları alma konusunda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor ile finalde karşılaşacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta tam 14 ayrılık birden! 2

Siyah beyazlılar ligde oynadığı son maçta Hatayspor'u ağırladı. Serdar Topraktepe'nin rotasyon uyguladığı karşılaşmada öğrencileri her ne kadar rakibi iki kez yakalasa da sahadan 1 puanla ayrılmakla yetindi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta tam 14 ayrılık birden! 3

Son hafta öncesinde 56 puanla beşinci sırada bulunan Kartal'ı zor bir hafta bekliyor. Zira Avrupa kupalarına gidilmeme durumu ile karşı karşıya.

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