Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Trabzonspor, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Beşiktaş mücadelesinde Trabzonspor'un en önemli kozu Onuachu olacak. Beşiktaş'ta ise gözler Rashica, Muci, Semih Kılıçsoy gibi oyunlarda olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.
BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLCULUĞU
Ziraat Türkiye Kupası'na beşinci turda dahil olan siyah-beyazlılar ilk mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Beşiktaş son 16 turunda Antalyaspor'u 2-1, çeyrek finalde ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar Ankara'da oynanan ilk mücadeleden beraberlikle ayrılırken Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı.
TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLCULUĞU
Karadeniz ekibi kupaya dördüncü turdan dahil olurken Çorum FK'yı 3-1, Manisa FK'y 3-1, Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Başakşehir'i 1-0'la geçen bordo-mavililer yarı final karşılaşmasında ise Fatih Karagümrük karşısında toplamda 7-2 kazanarak finale yükseldi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ve bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
SERDAR TOPRAKTEPE: KUPA KAZANMAK ANLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL!
Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum.
ABDULLAH AVCI: TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ
6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz.
NECİP UYSAL: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI!
Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum.
UĞURCAN ÇAKIR: BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ
Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş : Mert, Masuaku, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Muçi, Rashica, Muleka.
Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Vişça, Trezeguet (Fountas), Onuachu.