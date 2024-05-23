Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ORTAK BASIN TOPLANTISI Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ve bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

SERDAR TOPRAKTEPE: KUPA KAZANMAK ANLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL! Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum.

ABDULLAH AVCI: TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ 6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz.

NECİP UYSAL: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI! Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum.