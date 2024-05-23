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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük gün geldi çattı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ve Trabzonspor final maçında kozlarını paylaşacak. Ligde kötü bir sezon geçiren iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmenin peşinde. Saat 20.45'te başlayacak olan ve ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte dev maç öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 11:24 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 11:24
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Trabzonspor, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Beşiktaş mücadelesinde Trabzonspor'un en önemli kozu Onuachu olacak. Beşiktaş'ta ise gözler Rashica, Muci, Semih Kılıçsoy gibi oyunlarda olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası'na beşinci turda dahil olan siyah-beyazlılar ilk mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş son 16 turunda Antalyaspor'u 2-1, çeyrek finalde ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar Ankara'da oynanan ilk mücadeleden beraberlikle ayrılırken Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLCULUĞU

Karadeniz ekibi kupaya dördüncü turdan dahil olurken Çorum FK'yı 3-1, Manisa FK'y 3-1, Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Çeyrek finalde Başakşehir'i 1-0'la geçen bordo-mavililer yarı final karşılaşmasında ise Fatih Karagümrük karşısında toplamda 7-2 kazanarak finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ve bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

SERDAR TOPRAKTEPE: KUPA KAZANMAK ANLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL!

Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ABDULLAH AVCI: TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ

6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

NECİP UYSAL: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI!

Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

UĞURCAN ÇAKIR: BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ

Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş : Mert, Masuaku, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Muçi, Rashica, Muleka.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Vişça, Trezeguet (Fountas), Onuachu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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