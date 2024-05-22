Bayer Leverkusen’e 3 gol atan Ademola Lookman kimdir?

Bu sezonki performanslarıyla adından söz ettiren Atalanta ile Bayer Leverkusen UEFA Avrupa finalinde karşı karşıya geldi. İrlanda'nın başkenti Dublin'de kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde İtalyan temsilcisi Ademola Lookman 'ın 3 golü ile fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu hakkında internette de çok sayıda sorgulama gerçekleştiriliyor. Peki, Ademola Lookman kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Everton 7.5 milyon pound ve bonuslarla kendisini kadrosuna kattı ancak beklentileri karşılama konusunda sıkıntı çekti. 2018'de kiralandıktan sonra 2019'da Alman ekibi RB Leipzig'e imza attı ancak buradaki performansı da hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Fulham ve Leicester City'de kiralık olarak oynadı. 2022'de Atalanta'ya transferi gerçekleşti. Bu sezon çıktığı 42 maçta 12 gol atıp 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro. Kanatlarda olduğu gibi 10 numarada da oynayabiliyor. Kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var.