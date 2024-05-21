Seçimi kaybetmesi halinde Portekizli teknik direktörün maliyetinin yarısını karşılayacağını açıklayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Takımımız iyi, 2-3 tane en fazla 5 tane oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Onu güçlendirecek isimler lazım. Bu yönetime teklifim; Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Ben kaybedersem, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum. Ben seçilirsem ve Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. Borç kapatmaya değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum."

Mevcut başkan Ali Koç da görevde kalması halinde İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmüyor. Seçimden kazanarak çıkarsa yeni bir hoca ile anlaşılmak isteniyor. Bunun için de farklı adaylar söz konusu ancak şu ana kadar netleşen bir durum yoktu. Gündemdeki en sıcak isim belli oldu.

Kanarya gelecek sezondan itibaren takımın başında Stefano Pioli'yi getirmek istiyor. Bnun için de deneyimli çalıştırıcının takımı Milan'dan ayrılması şart. Son olarak Simon Kjaer'in de veda edeceğini duyurduğu İtalyan devinde bu süreç hiç de kolay değil.

Zira Pioli'nin yanı sıra yardımcılarının toplam tazminatı 11.5 milyon euro. Bu para ödenmedikçe de fesih zor gözükyor. Yönetim de bu parayı vermek istemediği için transfer ağırdan alınıyor. Eğer Pioli kırmızı siyahlılardan çıkışını alabilirse görüşmeler resmi boyuta taşınacak.

Bu sezon tam 61 maçta Mİlan'ı yedek kulübesinden yöneten Stefano Pioli, 28 galibiyet elde etti. 10 kez rakipleriyle yenişemedi ve 13 de mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturdu.Kariyerinde Parma, Sassuolo, Verina, Palermo, Bologna, Palermo, Inter ve Fiorentina gibi takımları çalıştırdı.