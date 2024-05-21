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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Jose Mourinho derken flaş bir isim gündemde... 11.5 milyon euro maliyeti var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umudunu taşıyan Fenerbahçe,İstanbulspor'u yenerek rakibi Galatasaray'ın Konya'dan mağlup dönmesini beklemek istiyor. Sarı lacivertlilerde diğer yandan takımın başına geçirilecek isim konusunda da görüşmeler sürüyor. Yönetimin gündeminde çok önemli bir isim var. Ancak yaşanan son gelişmeler ihtimalleri biraz azaltıor. Çıkan fatura ise 11.5 milyon euro sevyelerinde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 18:06 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 18:06
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Jose Mourinho derken flaş bir isim gündemde... 11.5 milyon euro maliyeti var

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Bu sezon şampiyonluk mücadelesini 38'inci haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe'de İstanbulspor ile oynanacak son maç büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler belki de örneğinin yaşanmadığı sezonda eğer şampiyonluk elde edemezse 1 yenilgiyle mutlu sona ulaşamayan takım olarak da tarihe geçecek. Yönetim bir yandan transfere hazırlanırken diğer yandan da teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor. Gündemdeki isimlerden biri de İtalya'da. Kadrodaki yıldız isim de transfer sürecine dahil olarak İstanbul için olumlu referanslar veriyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe'de gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi kıran kırana bir süreç yaşanıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayarak herkesi şaşırtmış, Portekizli teknik direktör gündeme bomba gibi düşmüştü. O günden bu yana Beşiktaş'ın da temasa geçtiğini duyurmasıyla deneyimli çalıştırıcı için büyük heyecan yaşanmaya başlandı. Yıldırım seçimi kaybetmesi halinde Mou'nun maaşının yarısını ödeyeceğini söyleyerek artık yeni bir kimliğe geçilmesinin gerektiğini ifade etmişti.

Joe Mourinho ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıklayan Aziz Yıldırım "Mourinho ile 2 saat görüştüm. Hiç para konuşmadık. Bir baktım televizyonda, '15 milyon verecekler' diyorlar. Sana ne? Şartlarda anlaşırsak gelecek ama siz bırakmıyorsunuz. Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğini söyledi. Bir aday iletişime geçmiş, mevcut başkan menajerleri göndermiş." diye konuştu.

Seçimi kaybetmesi halinde Portekizli teknik direktörün maliyetinin yarısını karşılayacağını açıklayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Takımımız iyi, 2-3 tane en fazla 5 tane oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Onu güçlendirecek isimler lazım. Bu yönetime teklifim; Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Ben kaybedersem, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum. Ben seçilirsem ve Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. Borç kapatmaya değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum."

Mevcut başkan Ali Koç da görevde kalması halinde İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmüyor. Seçimden kazanarak çıkarsa yeni bir hoca ile anlaşılmak isteniyor. Bunun için de farklı adaylar söz konusu ancak şu ana kadar netleşen bir durum yoktu. Gündemdeki en sıcak isim belli oldu.

Kanarya gelecek sezondan itibaren takımın başında Stefano Pioli'yi getirmek istiyor. Bnun için de deneyimli çalıştırıcının takımı Milan'dan ayrılması şart. Son olarak Simon Kjaer'in de veda edeceğini duyurduğu İtalyan devinde bu süreç hiç de kolay değil.

Zira Pioli'nin yanı sıra yardımcılarının toplam tazminatı 11.5 milyon euro. Bu para ödenmedikçe de fesih zor gözükyor. Yönetim de bu parayı vermek istemediği için transfer ağırdan alınıyor. Eğer Pioli kırmızı siyahlılardan çıkışını alabilirse görüşmeler resmi boyuta taşınacak.

Bu sezon tam 61 maçta Mİlan'ı yedek kulübesinden yöneten Stefano Pioli, 28 galibiyet elde etti. 10 kez rakipleriyle yenişemedi ve 13 de mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturdu.Kariyerinde Parma, Sassuolo, Verina, Palermo, Bologna, Palermo, Inter ve Fiorentina gibi takımları çalıştırdı.

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