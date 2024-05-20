Kylian Mbappe'den Arda Güler'e büyük övgü! "Onu izlerken..."

İspanya La Liga'nın 37'nci haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. La Ceramica'da oynanan ve Alejandro Hernandez'in düdük çaldığı maç 4-4 eşitlikle sona erdi.
İspanya La Liga'nın 37'nci haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. La Ceramica'da oynanan ve Alejandro Hernandez'in düdük çaldığı maç 4-4 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 39, 48, 52 ve 56'ncı dakikada Alexander Sörloth attı. Konuk ekibin gollerini ise 14 ile 45+2'nci dakikada Arda Güler, 30'uncu dakikada Joselu ve 40'ıncı dakikada Lucas Vazquez kaydetti.
Bu sonucun ardından daha önce şampiyonluğu garantileyen Real Madrid, puanını 94 yaptı. 8'inci sırada yer alan Villarreal ise 52 puana yükseldi.
ARDA GÜLER LİGDE 6'NCI GOLÜNÜ ATTI
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 2 gol kaydetti. Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
"ARDA ÖZEL OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.
Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.
Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı.
Diğer yandan Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde yapılan şu yorum dikkati çekti:
"Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."
As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.
Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.
MBAPPE'DEN FLAŞ SÖZLER!
Geçtiğimiz hafta PSG'den ayrıldığını açıklayan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı.
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.
Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor." denildi.