Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.
Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
PUANLAR EŞİT OLURSA İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRECEK
Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek.
Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı.
Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.
Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 11. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle Süper Lig'de sahasında 35 maç sonra kaybetti. Cimbom ayrıca ligde evinde bu sezon ilk kez puan kaybetti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.
Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı.
Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.
DERBİ SONRASI ARDA GÜLER'DEN YORUM
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Villarreal - Real Madrid maçında şov yaparak 2 gol birden kaydetti.
Real Madrid, Arda'nın 2 gol kaydettiği ve 4-1 önde olduğu maçtan 4-4 beraberlikle ayrıldı.
Maçın ardından, derbinin sonucu için yorum yapan Arda Güler bir anda gündem oldu.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaştığı maç sonu görseline sarı-lacivertli 2 adet kalp şeklinde yorum yaptı.