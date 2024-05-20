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Arda Güler'den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler sahadan 1-0 üstünlükle ayrılırken şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Real Madrid forması giyen ve aynı saatlerde Villareal karşısında 2 golle yıldızlaşan Arda Güler'den de derbi yorumu geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:38 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:48
Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

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Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

PUANLAR EŞİT OLURSA İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 11. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle Süper Lig'de sahasında 35 maç sonra kaybetti. Cimbom ayrıca ligde evinde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

DERBİ SONRASI ARDA GÜLER'DEN YORUM

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Villarreal - Real Madrid maçında şov yaparak 2 gol birden kaydetti.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Real Madrid, Arda'nın 2 gol kaydettiği ve 4-1 önde olduğu maçtan 4-4 beraberlikle ayrıldı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Maçın ardından, derbinin sonucu için yorum yapan Arda Güler bir anda gündem oldu.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaştığı maç sonu görseline sarı-lacivertli 2 adet kalp şeklinde yorum yaptı.

Arda Güler’den flaş Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu!

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