Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 71. dakikada Çağlar Söyüncü ile geldi. Kanarya'da Alexander Djiku, 22. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana ulaştı. Ligde şampiyon olacak takımı son hafta oynanacak maçlar belirleyecek.
Galatasaray Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bir kez daha yenilmesini bekleyecek.
MAÇ GERGİN GEÇTİ!
Dev derbide henüz karşılaşma başlamadan gerginlik yaşandı. Zemin kontrolüne çıkan takımlar bir anda birbirlerine girdiler.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere arma göstermesinin ardından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi.
Olaya Abdülkerim Bardakcı da karışırken bir anda olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından futbolcular soyunma odasına girdiler.
Maçın ardından ise Fenerbahçeli futbolcuların sevinçlerine yabancı madde atıldı. Sarı lacivertliler polis korumasıyla tünele geldiler.
Başkan Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle beraber ise gerilim had safhaya çıktı. İki takım yöneticileri Mixed Zone olarak adlandırılan karma alanda tartışma yaşadı.
OKAN BURUK ELEŞTİRİLDİ!
Galatasaray'da derbi mağlubiyetinden nasibini teknik direktör Okan Buruk da aldı. Sezonun belki de en kötü maçını çıkaran sarı kırmızılılar Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamadı.
Gol gereken dakikalarda Mertens'in oyundan alınması ve performansıyla eleştirilen Vinicius Junior'un oyuna girmesi, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
11'DE DEĞİŞİKLİK!
Teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk maçında Konyaspor'a karşı ilk 11'ini değiştirmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam performansından memnun olmadığı bazı isimleri kulübeye çekecek.
Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.
Orta sahada Kerem Demirbay'ın son dönemdeki performansından memnun olmayan Buruk, yıldız ismi Konya'da kulübeye çekecek. Demirbay yerine Berkan Kutlu sahada olacak.
Sarı kırmızılılarda Derrick Köhn'ün performansı da teknik heyeti düşündürüyor. Abdülkerim Bardakcı'ya yeniden 11'de görev vermesi beklenen Okan Buruk, milli yıldızı sol bek bölgesinde de kullanabilir.