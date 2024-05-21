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Okan Buruk'tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11'i değişiyor

Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarının devam ettiği haftada sarı kırmızılılar Konya'dan 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu kritik karşılaşmada ilk 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:57 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:57
Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 71. dakikada Çağlar Söyüncü ile geldi. Kanarya'da Alexander Djiku, 22. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Bu sonucun ardından Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana ulaştı. Ligde şampiyon olacak takımı son hafta oynanacak maçlar belirleyecek.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Galatasaray Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bir kez daha yenilmesini bekleyecek.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

MAÇ GERGİN GEÇTİ!

Dev derbide henüz karşılaşma başlamadan gerginlik yaşandı. Zemin kontrolüne çıkan takımlar bir anda birbirlerine girdiler.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere arma göstermesinin ardından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Olaya Abdülkerim Bardakcı da karışırken bir anda olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından futbolcular soyunma odasına girdiler.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Maçın ardından ise Fenerbahçeli futbolcuların sevinçlerine yabancı madde atıldı. Sarı lacivertliler polis korumasıyla tünele geldiler.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Başkan Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle beraber ise gerilim had safhaya çıktı. İki takım yöneticileri Mixed Zone olarak adlandırılan karma alanda tartışma yaşadı.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

OKAN BURUK ELEŞTİRİLDİ!

Galatasaray'da derbi mağlubiyetinden nasibini teknik direktör Okan Buruk da aldı. Sezonun belki de en kötü maçını çıkaran sarı kırmızılılar Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamadı.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Gol gereken dakikalarda Mertens'in oyundan alınması ve performansıyla eleştirilen Vinicius Junior'un oyuna girmesi, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

11'DE DEĞİŞİKLİK!

Teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk maçında Konyaspor'a karşı ilk 11'ini değiştirmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam performansından memnun olmadığı bazı isimleri kulübeye çekecek.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Orta sahada Kerem Demirbay'ın son dönemdeki performansından memnun olmayan Buruk, yıldız ismi Konya'da kulübeye çekecek. Demirbay yerine Berkan Kutlu sahada olacak.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

Sarı kırmızılılarda Derrick Köhn'ün performansı da teknik heyeti düşündürüyor. Abdülkerim Bardakcı'ya yeniden 11'de görev vermesi beklenen Okan Buruk, milli yıldızı sol bek bölgesinde de kullanabilir.

Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor

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