Antalyaspor 'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:





"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."