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Alex de Souza'nın Antalyaspor'a ilk transferi Fenerbahçe'den!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Alex de Souza'yı getiriyor. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Brezilyalı teknik adam, ilk hamlesini de sarı lacivertlilerden yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 12:52
Alex de Souza’nın Antalyaspor’a ilk transferi Fenerbahçe’den!

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Antalyaspor'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:



"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."



Alex, açıklamasının sonundaki 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' sözlerini Türkçe söylemişti.


FLAŞ HAMLE!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gelecek sezon göreve başlayacak teknik direktörü Alex de Souza'dan çarpıcı bir hamle geldi.


Brezilyalı teknik direktörün, teknik heyetini Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi.



Sports Digitale'in haberine göre, Alex de Souza'nın eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı.



Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürütüyor.

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