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Son dakika transfer haberi | Galatasaray'ın yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! 6 milyon euroluk flaş detay

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna talip oldu. Yönetim de hem başkanlar düzeyinde iyi ilişkilerinin bulunduğu hem de eski oyuncusu Arda Turan'ın yönettiği İstanbul temsilcisine gereken kolaylığı sağlayacak. Süreçte 6 milyon euroluk bir gelişme de dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:02 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:02
Son dakika transfer haberi | Galatasaray’ın yıldızı Eyüpspor’a gidiyor! 6 milyon euroluk flaş detay

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Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 34 maçta 75 puan toplayan Eüypspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Mor sarılı ekip gelecek sezonden itibaren en üst organizasyonda yer alacağı için hazırlıklar da erkenden başladı. Birçok oyuncu transfer listesinde bulunuyor. Operasyonun en önemli noktalarından biri de büyük takımlardan ayrılması muhtemel isimler. Özellikel Galatasaray'dan bu konuda büyük bir beklenti söz konusu. Hatta bir ismin yeni adresi Eyüp olabilir. İşte detaylar...

Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor bu sezon boyunca rakiplerini domine etmeyi başardı. En üst düzeyde kurduğu kadrosuyla uzun süre liderliği bırakmayan ve zirveden inmedi. Birçok futbolcu da performanslarıyla ön plana çıktı. Ancak Süper Lig'de yeni bir yüzle mücadele etmek isteyen yönetim, birbirinden önemli futbolcuları listesine aldı.

Genç teknik adamla yeni sezonda da başarılı olacağına inanan yönetim, transfer konusunda tam yetki verdi. Genç çalıştırıcının dünyada oynadığı futbol takımlarının yanı sıra ikili ilişkilerinden de faydalanılmak isteniyor. Geniş kapsamlı tutulan harekatta hangi isimlerin alınacağı şimdiden heyecan yarattı.

Arda Turan'ın sağ kanat adayları arasında ise Galatasaray'dan flaş bir isim var. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, gündemdeki futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Bunun için de gidişine sıcak bakıyor.

Kısa süre içerisinde görüşmelerin resmi boyutta başlaması ve bir an önce noktalandırılması bekleniyor.

Gündemdeki futbolcu ise Yusuf Demir. Geçen sezon 6 milyon euro bonservisle kadroya dahil edilen genç futbolcu beklentileri karşılayamamıştı. Bu sene de Basel'e kiralanmıştı.

İsviçre temsilcisinde 13 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi ve yine vasatın altında kaldı. Gelecek sezonki durumu da belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk oyuncusunun tecrübe kazanması ve istatistik yakalaması adına kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Yusuf Demir de bu maceraya sıcak bakarsa transferi gerçekleşecek.

Kariyerinde Rapid Wien ve Barcelona gibi takımlarda da oynayan Yusuf Demir son iki sezonda büyük düşüş yaşadı. Kiralık hamlesiyle artık yükselişe geçmesi planlanıyor.

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