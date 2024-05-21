Son dakika transfer haberi | Galatasaray’ın yıldızı Eyüpspor’a gidiyor! 6 milyon euroluk flaş detay

Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 34 maçta 75 puan toplayan Eüypspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Mor sarılı ekip gelecek sezonden itibaren en üst organizasyonda yer alacağı için hazırlıklar da erkenden başladı. Birçok oyuncu transfer listesinde bulunuyor. Operasyonun en önemli noktalarından biri de büyük takımlardan ayrılması muhtemel isimler. Özellikel Galatasaray'dan bu konuda büyük bir beklenti söz konusu. Hatta bir ismin yeni adresi Eyüp olabilir. İşte detaylar...