Son dakika transfer haberi | Galatasaray’ın yıldızı Eyüpspor’a gidiyor! 6 milyon euroluk flaş detay

Bu sezon 1. Lig'de çıktığı 34 maçta 75 puan toplayan Eüypspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Mor sarılı ekip gelecek sezonden itibaren en üst organizasyonda yer alacağı için hazırlıklar da erkenden başladı. Birçok oyuncu transfer listesinde bulunuyor. Operasyonun en önemli noktalarından biri de büyük takımlardan ayrılması muhtemel isimler. Özellikel Galatasaray'dan bu konuda büyük bir beklenti söz konusu. Hatta bir ismin yeni adresi Eyüp olabilir. İşte detaylar...
Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor bu sezon boyunca rakiplerini domine etmeyi başardı. En üst düzeyde kurduğu kadrosuyla uzun süre liderliği bırakmayan ve zirveden inmedi. Birçok futbolcu da performanslarıyla ön plana çıktı. Ancak Süper Lig'de yeni bir yüzle mücadele etmek isteyen yönetim, birbirinden önemli futbolcuları listesine aldı.
Genç teknik adamla yeni sezonda da başarılı olacağına inanan yönetim, transfer konusunda tam yetki verdi. Genç çalıştırıcının dünyada oynadığı futbol takımlarının yanı sıra ikili ilişkilerinden de faydalanılmak isteniyor. Geniş kapsamlı tutulan harekatta hangi isimlerin alınacağı şimdiden heyecan yarattı.