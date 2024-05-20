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Yunanistan'da skandal karar! Samet Akaydin Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Samet akaydin, devre arasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a kiralanmıştı. Yunan ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'i kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:24 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:24
Yunanistan’da skandal karar! Samet Akaydin Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Samet akaydin, devre arasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a kiralanmıştı.


AĞIR YENİLGİNİN ARDINDAN GÖNDERİLDİ

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a karşı 4-1'lik şok bir yenilgi yaşamıştı. Terim'li Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak bu maçın ardından sona erdi ve yollar ayrıldı.


SKANDAL KARAR

Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istedi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydin, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

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