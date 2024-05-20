Yunanistan’da skandal karar! Samet Akaydin Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı



AĞIR YENİLGİNİN ARDINDAN GÖNDERİLDİ



Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a karşı 4-1'lik şok bir yenilgi yaşamıştı. Terim'li Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak bu maçın ardından sona erdi ve yollar ayrıldı.