Beşiktaşlı Jean Onana Fransa’da silahlı saldırıya uğradı!



BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.