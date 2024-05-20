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Beşiktaşlı Jean Onana Fransa'da silahlı saldırıya uğradı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Jean Onana, devre arasında Marsilya'ya kiralanmıştı. Orta saha oyuncusunun Fransa'da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Beşiktaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:31 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:31
Beşiktaşlı Jean Onana Fransa’da silahlı saldırıya uğradı!

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Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.


HIRSIZLAR ATEŞ AÇTI

Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.


ONANA VE ARKADAŞI OLAYDA YARA ALMADI

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.


BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

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