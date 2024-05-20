SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şampiyonluğunu derbi maçında ilan etme şansını kullanamadı. Maç öncesinde hazırlanan koreografiyle gündem olan Galatasaray'ın, maç sonu için de bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 13:04 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 13:04
Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yaptığı koreografilerle adından çokça söz ettiren sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Galatasaray taraftarların yaptığı koreografi iki bölümden oluştu. İlk önce doğu tribününde kartonlarla 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı. Daha sonra kuzey tribününde 3 boyutlu koreografi gösterildi.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Koreografide ilk olarak tahtanın önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

HAZIRLIKLAR BOŞA GİTTİ!

Galatasaray'ın maç sonu için de bir koreografi hazırladığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Fenerbahçe karşısında alınacak bir puan sarı kırmızılıları şampiyon yapacaktı. Ancak mücadelenin sarı lacivertlilerin galibiyeti ile noktalanması, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Maç öncesi açılan koreografilerde maç sonuna da hazırlık yapıldığı ortaya çıktı.

İşte maçın bitiş düdüğünün ardından açılması planlanan pankartın görüntüsü...

Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu! Milyonlar izledi
Türk Telekom
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
Sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikastının benzer noktaları!
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor! Mert Hakan’dan Kerem Aktürkoğlu’na şok yanıt
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünden sonra süreç nasıl işleyecek? Dünya basını nasıl gördü? İsrail basınından skandal manşet: Tahran celladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye ekonomisine ilişkin flaş açıklamalar
Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: İntikam sancağı, türbelerde ağlayanlar, zurnayla matem tutanlar
HEDEF ERDOĞAN! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan kumpasta dikkat çeken detay! Serdar Sertçelik’in kaçış rotasını Cevheri Güven nereden biliyor?
SON DAKİKA