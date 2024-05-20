Galatasaray’da hazırlıklar boşa gitti! İşte Fenerbahçe maçı sonrası için hazırlanan koreografinin görüntüsü

Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi.

Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı.



Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

HAZIRLIKLAR BOŞA GİTTİ!



Galatasaray'ın maç sonu için de bir koreografi hazırladığı ortaya çıktı.